單身即地獄．宋智雅｜韓國假名媛來中國淘金　爆紅一個月就翻車了

韓國假名媛在中國比在韓國更火，卻因為穿假貨翻車了。這一個月以來，韓國網紅宋智雅承包了中國的互聯網。原本只是韓國國內一個中量級的美妝博主，在上了戀愛綜藝節目《單身即地獄》後，她搖身一變，成為了富家名媛、獨立女性的大女主代表。一時間，宋智雅的穿搭、妝容、身材管理方法、戀愛理論……都成為眾多粉絲追捧的熱點。尤其因為穿戴Chanel香奈兒過多，成為了又一個「人間香奈兒」。



在中國國內，宋智雅的聲勢比在韓國本土更高。紅了不到半個月，她就入駐微博、小紅書、抖音等各大平台。幾乎是一夜之間，她的小紅書的粉絲就破了兩百萬，平均點讚數遠超國內網紅。同時她開始拋出橄欖枝，接品牌推廣和代言。據業內博主爆料，宋智雅的報價相當高，一條內容數十萬到上百萬不等，比肩國內不少真一線明星，把生意做得明明白白。

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不過誰也沒想到，宋智雅的車翻得那麼快、那麼認真。才紅了一個月，她就被韓國網友扒出穿戴的奢侈品大部分都是假貨。她煞有介事在博客上曬出的香奈兒、LV、VCA，很多連精仿都算不上。尷尬的是，作為靠廣告吃飯的博主，Dior贊助她推廣香水，她卻在廣告裡秀了一個連包型都不對的假戴妃。雖然宋智雅立馬手寫道歉信，卻沒有讓網友停止更新她的假貨清單，甚至質疑她究竟買過幾件正品。

從韓國到國內，立名媛人設的網紅，遠遠不止宋智雅一個。

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戀愛綜藝走紅 「拿捏男人」的大女主

宋智雅的走紅，始於韓國電視台一檔綜藝《單身即地獄》。節目中，四男四女被困在「地獄島」，只有和異性配對成功，才能去「天堂島」享受高級酒店，不然就要留在地獄島自力更生。從出場開始，她的表現就相當亮眼。「我的類型就是可愛又性感。不論是對上哪個女人，我都有自信贏過她。」這樣的自我介紹，讓無數女孩覺得宋智雅自信且迷人。雖然宋智雅表示「沒有一個男人是我的理想型」，但還是非常配合地遊走在不同的男嘉賓之間。這是為了節目的修羅場效果其實無可指摘，但她在裡面萬人迷的形像也給觀眾帶來了可以效仿的錯覺。「和宋智雅學習拿捏男人」成為了某紅書上爆火的戀愛指南，人人都想成為「拽姐宋智雅」。

更紅的是宋智雅的妝容和穿搭。上挑的眼角、大塊的粉色腮紅、捲翹的睫毛、具有毛流感的眉毛，這個妝容被稱為「貓系奶兇女友妝」，兼具了宋智雅口中的可愛和性感。一時間所有美妝博主都開始教授「宋智雅仿妝」。說到穿搭，其實宋智雅並沒有帶來開創性的風格，但不得不承認，她在節目裡是非常搶眼的。緊小短窄顯的上衣或比基尼，恰到好處地凸顯了她傲人的身材；寬鬆的褲子或上緊下鬆的連衣裙，十分顯高挑；再加上全身上下不能缺少的幾處大牌Logo，彰顯了她一直主打的名媛人設。不過，「宋智雅同款」之所以能席捲全網，是因為買同款的門檻並沒有那麼高。預算足夠，可以買她的Chanel、Prada，預算不足，她也有很多非常平價的韓網款服裝，一兩百人民幣就能入手。

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廣告報價百萬 卻因一身假貨人設崩塌

說實話，在翻車前，從節目到社交網絡，宋智雅的人設立得非常豐滿。漂亮且自律，為了保持身材非常努力地節食和運動；為人真實，不避諱自己整過容，甚至願意分享整過哪裡。家庭富裕，住在億萬大豪宅裡；和家人關係和睦，父母理解並支持自己做任何事。不完全靠家庭，自己當網紅也有不低的收入，是獨立女性。所以宋智雅確確實實攬獲了一大批真情實感的粉絲，不到一個月，就成為了中韓兩國都頂尖的網紅。

走紅後把名氣和人氣變現無可厚非，但宋智雅顯然沒有做好爆紅的完全準備。早前，她被韓國網友扒出在節目中以及社交網絡上曬出的很多奢侈品都是非常明顯的假貨，包括她帶紅的Chanel針織短袖、VCA項鍊、Jennie同款的Chanel中古短袖、Chanel拖鞋。對此宋智雅迅速做出了反應，不光發表了手寫道歉信，還承諾會把發表假貨的帖子都刪掉。但她的道歉並沒有讓網友扒假貨的手停下。而隨著她主動刪除帖子，也讓人驚訝原來有這麼多物品都是假的。Omega的手錶、Dior的馬鞍包、Chanel的流浪包、Chanel的開衫、YSL風衣……其中一個奢侈品開箱的視頻，從10:06秒刪減到了5:20，最後只剩下兩件物品。更離譜的是，給Dior香水做推廣，卻放了一個假的Dior包袋，被指出後她匆忙刪除了這個帖子。

從節目開播的12月18日到現在，紅了不到整一個月，宋智雅就在互聯網徹底社死。她上週還是「網紅天花板」，這週就被愛取綽號的韓國人稱為「假智雅」、「人間Fake」。韓國幾檔邀請她參加的綜藝節目都發出公告表示會「刪除宋智雅的部分」，當初在《單身即地獄》中與她牽手成功的男嘉賓也在ins上取關了她（點圖了解更多）▼▼▼

別被網紅的假人設騙了

通過宋智雅，我們看到的是一個網紅在互聯網時代上位的典型包裝案例。在國內的各大平台上，有成千上萬的網紅和她一樣，通過營造富家女郎的人設經營自己，塑造一個百萬消費只是日常的名媛形象。「表現自己過得比你好」，是網紅必備的生存法則。打開某紅書，你會發現全中國不到18歲的女孩都收到了媽媽送的豪車，保時捷只是打底。10個人裡有8個是年消費超過三百萬的Chanel VIP，剩下兩個超過千萬。擁有愛馬仕喜馬拉雅的人，比愛馬仕產出的數量還多。每個人都住在愛馬仕門店裡，要不直接抱走三個包，要不就是配貨配了幾百萬SA還沒給自己那個最喜歡的包。

長期呆在這樣的帖子裡，人容易變得很恍惚：難道全中國的人都開始背愛馬仕買菜了？住進千萬以上的大平層了？出門非安縵酒店不可了？不否認確實有高收入的網紅，但其中的大多數都和宋智雅一樣，是被包裝出來讓你羨慕的。早年名模秦舒培錘前夫出軌，就是因為有年輕網紅在微博上曬繡有秦舒培名字的奢侈品。當被罵「偷用原配的東西」，對方很委屈：都是公司安排用奢侈品拍照的。這早就是MCN公司的常規操作。買一個新款包袋，輪流寄給旗下20個網紅拍照，這世界上就多了20個買了新包的名媛。同樣一套房子，換個房間、換個擺設，就能換個「20歲爸媽全款送了我一套別墅」的擁有者。同樣一輛卡宴，換束花、換個背景，就可以從「懷孕婆婆獎勵了一輛卡宴」變成「大學畢業滿績點爸爸的獎學金是一輛卡宴」。這就像過去被曝光的「拼單名媛」一樣，大家花錢眾籌五星級酒店，每人100塊就能拍到「寶格麗酒店的落地窗」。

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別被這些套路騙了。大家都是打工人，只不過我們在坐辦公室，對方在拿著不屬於自己的東西或是A貨拍照罷了。網紅不是明星，但有一點和明星一樣：她展現出來的永遠是好的一面，不論真假。當越來越多的孩子願望變成「長大當網紅」，只能勸一句，網紅是新時代的職業陷阱，大多數人不能通過成為網紅獲得想要的生活。