限韓令解除？《現正分手中》將於內地播出　猜測因宋慧喬人氣助推

去年12月3日，內地事隔6年再度上映韓國電影，由羅文姬、李熙俊等主演的《哦！文姬》，更特別開通微博宣傳造勢，網友紛紛猜測「限韓令」解封？



《哦！文姬》中國海報。（電影海報）

近日，據韓媒報道，宋慧喬、張基龍主演的劇集《現正分手中》將於內地正式播出，製作公司 Samhwa Networks 在3日公示單一銷售、供應合約簽訂文件，SBS電視劇《現正分手中》向中國出售了播放權許可。受中方要求，合約金額將保密至2026年11月30日。

《現正分手中》講述寫作「離別」、讀成「愛情」的酸甜苦辣離別真實故事。這是自2016年後，首次在「限韓令」中進行播映權銷售，意義重大，推測可能是宋慧喬在內地的人氣起到一定作用，因此選擇了該劇。

內地已購買《現正分手中》播放版權。（劇照）

由於「薩德」風波，中韓關係急轉直下，2016年下半年起，韓國影視無法在內地播出， 2017年2月開始，有網友發現網上所有最新的韓國綜藝都無法播放，雖從未有明文規定，但除了韓國影視、綜藝之外，韓國藝人在內地開展活動亦受到限制，旅遊也有相關影響，疑似落實「限韓令」。

而在今年1月4日，由李英愛、宋承憲主演的古裝劇《師任堂：光的日記》在內地視頻網站芒果TV上線，湖南衛視旗下的湖南娛樂頻道也在同日播出，這是時隔6年，首套與內地觀眾「見面」的韓劇。不過，早在2017年《師任堂：光的日記》於韓國推出時，芒果TV已購買同步播出版權，只是受「限韓令」影響未能播出。

《師任堂：光的日記》2017年於韓國首播。（劇照）

隨著《哦！文姬》與《師任堂：光的日記》在內地相機播出，現在《現正分手中》也已購入播放版權，網友都將此視為「限韓令」的解除。