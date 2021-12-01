哦！文姬 | 時隔6年內地再度公映韓國電影　網友：限韓令鬆動？

由羅文姬、李熙俊等主演的韓國電影《哦！文姬》（오!문희）將於12月3日在中國內地上映，這是時隔6年，韓國電影再次在內地上映，影片於去年9月2日在韓國公映，講述患有阿爾茨海默症的文姬奶奶，目睹了孫女的車禍現場，為找出肇事逃逸者，努力對抗病症回憶案發細節，和兒子一同踏上了逗趣又溫情的追凶之路。



《哦！文姬》中國海報。（電影海報）

為了宣傳造勢，影片今日（1日）更開通微博，並附上宣傳片及海報，這也是羅文姬首次登上中國銀幕，熟悉韓國影視的觀眾，應該不多不少都有看過她的作品，加之羅文姬在北京出世，因此令不少內地觀眾倍感親切。

不少內地觀眾都是通過韓國處境劇《不可阻擋的High Kick！》認識羅文姬。（《哦！文姬》劇照）

由2017年2月開始，有網友發現網上所有最新的韓國綜藝都無法播放，雖從未有明文規定，但除了韓國影視、綜藝之外，韓國藝人在內地開展活動亦受到限制，旅遊也有相關影響，疑似落實「限韓令」。對上一套在內地上映的韓國電影要追溯到2015年的《復國者聯盟》（암살，內地譯：暗殺），由全智賢、李政宰、河正宇主演。

對上一套在內地上映的韓國電影。（電影海報）

隨著《哦！文姬》宣布在內地定檔，令網友也非常興奮，紛紛留言道：「限韓令鬆動了嗎」、「看來限韓令確實是要解開了」、「雙方建交30周年，釋放友好信號不是挺正常的嗎」等。而在11月初至今，多位韓國藝人包括鄭容和、鄭秀妍（Jessica）、藝聲、李準基等都相繼更新微博，向中國粉絲問號。

其實在今年2月22日，中央廣播電視總台與韓國放送公社（KBS）以視像方式簽署了合作協議，雙方決定建立合作機制，開展在節目內容、媒體技術、產業經營等方面的全面合作，被視為「限韓令」解除的象徴。加之今年適逢「中韓文化交流年」活動開啟之年，明年將迎來中韓建交30周年，雙方會開展一系列慶祝活動，因此網友們都推測「限韓令」有望逐步解綁。