曾牽手王心凌、獲封小梁朝偉　41歲范植偉「髮線大後退」近況曝光

41歲的范植偉當年以「文藝男神」形象出道，23歲就以電影《鹹豆漿》獲第24屆法國南特影展影帝，演技精湛還曾被外界視為「梁朝偉第二」。



可惜當時因他爆出「王心凌初夜」事件，被罵是「最渣前男友」，形象跌落谷底。

3年前從內地返台灣後，曾有許多傳聞，而長相也早已不是當年的型男。

男神變「半禿油膩大叔」 點圖看看范植偉當年與最近照片對比▼▼▼

+ 15

據悉，范植偉3年前從內地回台灣後，演藝事業不見起色，《鏡週刊》2021年年初爆料他在某學校當老師推廣「實踐道」，甚至還透過社群收學生為徒，要學生每月繳「菜金」3000元台幣給他，課程是要上兩天一夜，需在范植偉家過夜，但是一個睡沙發，一個睡臥室，並要她帶四個便當，作為課程期間兩人的伙食。過沒幾個月，《鏡週刊》則報導范植偉陸續在火鍋店、便利店打工。

范植偉昔日帥氣火紅，卻因為當年的不當言論，形象瞬間崩塌。如今他仍時常在社群平台分享日常生活瑣事，但外貌卻老了許多，乍看之下模樣似乎與黃安有些許相似之處。

【延伸閱讀】近照瘋傳｜藏族男神丁真爆紅一年後顏值大崩壞？ 20歲臉腫如大叔（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

延伸閱讀：

70歲洪金寶「瘦了一大圈」險認不出！ 露面拜年網急關心

昔日三大童星 《薰衣草》張宇豪近況曝光！淡出螢光幕本職公開

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】