瘋傳「越南周子瑜」浸溫泉片　台灣老公被批靠出賣老婆肉體換點擊

有「越南周子瑜」封號的台灣新移民阮秋姮，與從事影片工作的老公John一起經營YouTube頻道「Hang TV - 越南夯台灣」，其中阮秋姮到苗栗泡溫泉的影片在短短9天內達到104萬人次觀看，卻也吸引不少網民批評。因此，John也針對網友的話作出高EQ回應：「身材好本來就是我太太眾多優點的其中一項，和她的其他許多長項一樣，是我影片輪流會展現的題目。」



阮秋姮與老公John日前到苗栗3天2夜遊玩，分享入住的溫泉旅館及家人間相處過程，短短9天就讓該影片的觀看次數達到104萬，許多粉絲也驚嘆阮秋姮當了媽媽後身材卻非常好，讓人羨慕。

然而，也有網民說：「非常難理解為何他先生會如此把自己太太的身體暴露在別人前，希望不是為求點擊數吧！」

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針對該名網友的回應，John坦言這支影片是頻道中流量爬升最快的，因此吸引許多本來不認識他們的網友，也讓這些人產生誤解：「我的太太對於如何展現自己有全然的自主權，我無權指使他怎麼做，頂多有時我感到場合不適宜會給點建議。而如今是在溫泉會館、泳池畔，場合合理。」John表示，太太在溫泉會館內穿著比堅尼，性感身型被網友稱讚，過程中也獲得自信，「我覺得很好」，且影片是他們夫妻間的共同創作，會在彼此審核後才發布，「邏輯上不是我去暴露我太太，是我協助她展現自己」。

John說，他身為影片從業人員，對於影像尺度的拿捏自有想法，覺得舉手投足流露出性感沒有問題，刻意擺弄姿勢意圖勾人性慾才是超過尺寸，也可以保證頻道中不會出現後者的情況。面對網友的話，John直球面對；他認為身材好本來就是妻子眾多優點之一，他會在各個影片中會輪流展現妻子每方面的長處、優點，「若有新的網友因為這個題目認識我們，進而認識越南的真實樣貌、對於在台灣的越南人多些理解與認同，那也是很好的事情」。

網友看完John的說法後紛紛留言，「他可能覺得應該泡溫泉要穿高領毛衣配羊毛褲吧」、「先生回得很棒」、「五字總結：羨慕、忌妒、恨」、「心中有鬼，看什麼都是鬼」、「很棒的回覆，無禮的人顯然不懂何謂身體自主權」、「我在影片中看到的是美麗的孕後太太努力想找回身材的自信，因為另一半給予的安全感，才能這麼自然地呈現秋姮本身的優點」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】