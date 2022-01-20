不是老了！生白頭髮位置反映不同健康問題　長在這裏或是過勞警號

頭頂著三千煩惱絲，但在還沒到長白髮的年紀就狂冒白髮，可能是身體警訊！



《翰醫堂中醫診所》發文分享「3個不同白髮位置」所反映的身體狀況，長在頭頂代表太操勞；長兩側則是壓力大、肝火旺。

台灣營養師高敏敏則說，除了衰老、營養不足外，不良生活習慣與壓力也是主因，補對6種營養素就能遠離威脅。

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年紀輕輕就長白頭髮？中醫粉專指出，若非遺傳性白髮或已到一定年紀而長的白髮，白色煩惱絲和身體健康有關聯。並分享3種白髮位置與其對應的身體狀況：1.兩側鬢角：肝火旺盛、氣血不足、壓力大。作息要正常，少熬夜、早點睡，適當的抒發自身壓力。2.頭頂、後腦杓：腎氣虛弱、過度勞累、情緒緊張。可多食用黑色食物，並搭配慢跑、健走等低強度運動。3.前額：脾胃失調。需要攝取足夠營養素，三餐飲食正常，進食速度要放慢。

內文也分享「養髮小秘訣」，包括多攝取黑色食物，頭皮按摩、用木梳梳頭，同時要維持睡眠充足，運動的好習慣也不可少。事實上，不是老了才會長白髮，營養師高敏敏也曾提到，營養不足、不良生活習慣與壓力也是導致白髮增生的原因。她進一步分享預防、改善白髮的飲食6秘訣，讓你擁有一頭烏黑秀麗的髮絲：1.優質蛋白質：蛋白質是頭髮最重要的基底，而酪胺酸是黑色素的原料，可多吃肉類、魚類、蛋類、豆類等補充優質蛋白質。2.維他命B群：維他命B群幫助能量代謝，但壓力大時容易流失，尤其如果缺乏B1、B2、B6、B12，容易有早發性白髮出現，可多攝取綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽等食物補充。3.維他命E：具有抗氧化效果，可減少壓力性白髮，攝取芝麻、堅果、好油來補充。4.礦物質鋅：鋅是合成黑色素的重要原料之一，可食用肉類、牡蠣、蝦等食物獲得。5.鐵質：鐵質可將氧氣運送全身，促進頭髮健康生長，推薦豬血、鴨血、紅莧菜、豬肝等食物。6.銅：銅也是生成黑色素的必要原料，像是可可豆、黃豆都可以幫助攝取到銅。

除了補充上述6類食物，高敏敏提醒，也要盡量避免抽菸、喝酒，容易使體內自由基偏高，會破壞黑色素並影響毛髮黑色素生成，甚至會破壞毛囊細胞，導致白髮產生、掉髮等症狀。此外，高敏敏更建議，即使防疫在家也要多活動身體，幫助提高代謝率和放鬆心情，因為當新陳代謝降低、身體循環差或是壓力過大，都會影響頭皮血液循環，進而影響毛囊中製造黑色素的細胞，會導致白髮生成、增多。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】