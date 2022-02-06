童星蘇翊鳴冬奧首戰一鳴驚人　王大陸力讚惹網友不滿：不要抽水

北京2022冬奧會正在進行，年僅17歲的中國單板滑雪運動員蘇翊鳴成為熱話，皆因他是童星出身，今日（6日）首度亮相奧運賽場，以86.80分位列小組賽第一的成績，晉級單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽。



蘇翊鳴冬奧首亮相成績不錯，網友紛紛期待決賽表現。（微博@蘇翊鳴）

一時間全網轟動，除了蘇翊鳴曾參演的電影《智取威虎山》主創導演徐克、兼職黃建新及出品人于冬齊齊為他打氣之外，合作劇集《狼殿下》的王大陸也在微博大讚蘇翊鳴，直言他「飛簷走壁太太太強了」，還讓對方叫他滑雪。

王大陸即刻在微博發文大讚蘇翊鳴，更登上熱搜。（微博截圖）

除此之外，網友還翻出當年蘇翊鳴與肖戰在《狼殿下》中的合照，包括王大陸、李沁等，兩位男星的相關話題即刻登上熱搜，引起熱議。《狼殿下》拍攝於2017年，直到2020年11月才首播，由王大陸、李沁領銜主演，當時肖戰尚未成為圈中頂流，因此擔任第二男主角，蘇翊鳴飾演的六兒，勇敢又古靈精怪，與主角們有不少對手戲。

然而，當時寂寂無名的蘇翊鳴在劇集煞科後曬出同一眾主創的合照，並tag了王大陸、肖戰、李沁，但沒有得到任何回應，大家也沒有互相關注，如今蘇翊鳴一鳴驚人，網友紛紛指主演們開始「抽水」，尤其是王大陸，剛剛才關注蘇翊鳴微博，因此引起部分網友不滿：「該不會他演的所有劇都會熱搜來一遍吧」、「能不能不蹭熱度啊」、「過個年，大陸變聰明了」等，而肖戰、李沁目前尚未有任何動作。

蘇翊鳴實力不俗。（微博@蘇翊鳴）