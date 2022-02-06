北京冬奧│《智取威虎山》天才滑雪童星蘇翊鳴　8年後變爭金牌希望

由徐克執導，張涵予、梁家輝、林更新及佟麗婭主演的《智取威虎山》在2014年上映時叫好叫座，電影除了讓導演獲得第30屆金雞獎最佳導演外，還讓張涵予首度成為金雞獎影帝。然而今日要說的不是這群電影工作者，而是曾在戲中客串，飾演「姜栓子」的蘇翊鳴，這位即將踏入18歲的小伙子，如今代表中國國家隊出戰冬奧，而且極有可能為中國拿下首面單板滑雪男子坡面障礙技巧賽金牌。



張涵予憑《智取威虎山》首度成為金雞獎影帝。（《智取威虎山》劇照）

蘇翊鳴在2004年2月18日在中國吉林出生，他在4歲時與父親到雪場滑雪後，逐漸愛上滑雪。在2014年時，劇組看到蘇翊鳴滑雪的短片後，便邀請他參與《智取威虎山》的電影拍攝，飾演「姜栓子」。之後他還參演了電影《搖滾小子》及《生逢燦爛的日子》與《狼殿下》兩部劇集，成為中國其中一位備受矚目的童星。

在2015年，北京申辦2022年冬季奧運會成功，蘇翊鳴更加專注滑雪訓練，而他的目標就是成為中國冬季奧運會歷史上首位參加單板滑雪坡面障礙與大跳台項目的男子運動員。當時他在微博寫道：「決定我們一生的，不是我們的能力，而是我們的選擇。」

蘇翊鳴當年因為一條滑雪片而獲邀參演《智取威虎山》，他在戲中飾演「姜栓子」。（《智取威虎山》劇照）

師從日本冠軍教練佐藤康弘的蘇翊鳴，他在2018年入選跨界跨項單板滑雪國家集訓隊。他翌年代表山西隊參加第二屆全國青年運動會，並贏得單板滑雪男子大跳台及坡面障礙技賽冠軍。

蘇翊鳴今日（2月6日）出戰了單板滑雪男子坡面障礙技巧資格賽，憑著穩定的發揮以首名晉級決賽，而決賽將在明天（2月7日）舉行。除此之外，蘇翊鳴還參加了大跳台項目。在此之前，他去年10月，獲得健力士世界紀錄認證的「首位完成單板滑雪內轉1980度抓板動作（Bs 1980 Indy Crail）的運動員」；同年12月，他在單板大跳台世界盃美國斯廷博特站上奪得個人首個國際賽冠軍。

蘇翊鳴去年12月奪得個人首個國際賽冠軍，與他的日本教練佐藤康弘合照。（蘇翊鳴微博圖片）