金剛前女友梁云菲現3大症狀疑確診　血氧濃度過低急檢測

【梁云菲／金剛】最近疫情升溫，金剛前女友梁云菲6號透露自己感到頭痛，然後又有輕微咳嗽，起床後還是不舒服，拿出血氧計測量，血氧濃度只有89%，趕緊在家自我檢測，結果為陰性，暫時鬆一口氣。



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梁云菲在IG發限動透露前天覺得頭痛，又有小咳嗽，吃了藥就去睡覺休息，到了晚上感覺身體熱熱的，隔天起床又一直咳嗽，拿起血氧機測量，血氧濃度89%，讓她瞬間臉都垮了。

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梁云菲躺在床上5分鐘後，再次測量，這次有回到標準值，不過她還是不放心，於是請朋友送溫度計以及檢測包來，體溫測量後37.7度，微發燒，自我檢測結果為一條線，是陰性。

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