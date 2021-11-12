金剛舊愛梁云菲IG直播飲醉酒大走光　突然爆喊：這些男人是怎麼了

金剛舊愛梁云菲（Nana）因參加《國光幫幫忙》國光女神選拔踏入演藝圈，作風大膽豪邁，常全裸秀出好身材，她日前凌晨和閨蜜開直播，邊聊邊喝酒，多次大呼：「我超不爽的！」眼神迷濛看起來有些醉意，過程中她大跳熱舞，因為動作過大竟不小心露點走光，粉絲著急提醒：「你走光了！」



梁云菲日前凌晨在IG開直播，和閨蜜在鏡頭前喝酒聊天，她只穿著白色bra和內褲，突然站起來隨著音樂扭臀熱舞，跳一跳自己笑說：「我會不會後悔啊！」疑似因為動作過大，胸前隱約走光，她順手把衣服往上一拉，情緒激動說：「沒有後悔啊！我他X就是醉啊！」

【圖輯】點圖放大看金剛舊愛梁云菲日前的IG直播及更多生活照👇👇👇

+ 21

閨蜜此時又遞過來一杯酒，梁云菲一口氣全喝光，但衣服再度滑下走光，她因為喝茫遲遲沒有發現，粉絲紛紛緊張留言提醒：「走光了！」閨蜜看到後趕快回頭查看，發現她走光後趕緊整個人擋住鏡頭說：「想太多！」相當保護好友，她這時候才發現不小心露點，趕緊再把衣服往上拉。

梁云菲在直播中多次表明心情不好，閨蜜心疼地抱著她安慰，這時她才情緒爆發，在鏡頭前大哭：「他為什麼要這樣，我真的不知道這些男人是怎麼了！X！我就太單純了！」疑似是因為情傷爆哭，讓粉絲相當擔心她的狀況，留言關心「還好嗎」、「乖乖不哭」，也有人擔心她喝醉脫序，建議她先關掉直播平靜心情。

事後梁云菲發文，po出和閨蜜的合照，寫道：「這世界很煩，但我們要很可愛。同樣的大心臟，同樣的同理心，同樣的感知，同樣的犯賤，同樣在彼此需要的時候，一起披上魚鱗被被，與世隔絕。」

【同場加映】金剛正式回巢TVB孖余思霆拍節目 火藥味濃寸女方「錢多唔憂做」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】