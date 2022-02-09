汪小菲被直擊與小14歲女星十指緊扣　大陸狗仔隊：你就承認吧

汪小菲與大S離婚後就被爆出與張穎穎在婚內就出軌，過年期間又被拍到與媽媽張蘭同遊三亞，身旁也有張穎穎的身影，不過都遭到汪小菲方面的否認，開工後又有大陸狗仔拍到兩人十指緊扣的模樣，還大呼「汪小菲你就承認吧」！
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大陸狗仔拍到汪小菲在上海與朋友吃飯，離開餐廳後，看起來已明顯喝醉，連路都走不穩，先是被一位朋友攙扶著，可是他還是不忘回頭與一旁的張穎穎聊天，接著還突然就拉起張穎穎的手來個十指緊扣，而女方則反應很快，立刻抽出手，轉頭抱著一旁的女性友人，之後一行人就一起回到酒店。因此，狗仔不忘虧「汪小菲這回你該承認了吧」。
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