被誤會是汪小菲緋聞女友「張穎穎」　張靚穎另類發文還自己清白

台灣女星大S（徐熙媛）的前夫汪小菲，近日被媒體多次影到同25歲內地女星張穎穎有親密互動，甚至傳出二人同居的消息，正因為如此更惹來男方疑婚內出軌的傳聞，所以才同大S離婚。而張穎穎的名字頻頻出現，亦令不少網友看錯以為是歌手張靚穎，令她被誤會是汪小菲的新歡，對此她就透過工作室發出聲明澄清，還自己一個清白。

大S同汪小菲已經結束十年婚姻 。（大S微博圖片）

因為汪小菲離婚後火速被影到同女星張穎穎有親密互動，而她的名字乍看起來的確同張靚穎有一些相似，所以引起不少網友看錯，誤以為她是汪小菲的新歡，令她受到不少困擾。正因為如此，她就透過工作室作出澄清，上貼一張美照表示：「看錯的朋友們，不如來聽聽張靚穎的歌吧！」順道為自己進行宣傳，相當另類的澄清手法。

汪小菲同張穎穎傳出同居消息。（視覺中國﹑張穎穎微博圖片）

而被傳是汪小菲新歡的張穎穎是一位新生代演員，樣貌甜美的她從小學習舞蹈，後就讀北京電影學院學習表演，在2015年正式以演員身份出道，拍攝劇集《怒江之戰》，但人氣一直不上不下，直到同汪小菲傳緋聞才受到更多關注。

張靚穎作出澄清。（張靚穎工作窒微博圖片）