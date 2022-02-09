殭屍校園｜分析5大爆紅原因　揭露人性黑暗面非唯一致勝關鍵？

韓劇《殭屍校園》在春節追劇榜中異軍突起，農曆年前上架後稱霸Netflix全球收視排行冠軍。韓媒看好《殭屍校園》有望成為《魷魚遊戲》第二，隨著五大亮點口碑發酵，將持續在各國掀起喪屍熱潮。



韓國自從電影《屍殺列車》後，不斷想從喪屍題材中翻玩出新花樣。無論是古裝史劇「屍戰朝鮮》，或是《屍殺列車》續作，總能吸引大批觀眾，但評價如何則就見仁見智。《殭屍校園》突破重圍，成功成為開春黑馬，觀眾們已經迫不及待想看第二季。

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改編自同名網路漫畫的《殭屍校園》，以校園霸凌為核心，引爆喪屍病毒擴散。必看的第一大亮點就是成功的改造原作，拉高劇情張力，尤其當中「半喪屍」的設定，明顯有別於其他作品。

第二大亮點也是全劇成功的關鍵要素之一，靠著平均年齡20多歲的新生代演員，演活了個性鮮明的角色。導演李在奎用心良苦，為了增加號召力，刻意挑選觀眾不熟悉的生面孔，從選角後開始集訓培養默契，所有人表現都達到了他要求的「真實感」。

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第三大亮點是喪屍題材必備的逼真特效，搭配上敘事節奏和運鏡手法，讓演員們肢體訓練的成果在專業手法之下發揮最大成效。導演李在奎提醒觀眾在欣賞時務必加大音量、調暗燈光，絕對會有刺激加倍的感受。

此外，人性的刻劃也是《殭屍校園》的重點，成為不可錯過的第四大亮點。從面對同學、老師到親人的異變，包括被欺凌者的反抗，該不該信靠大人等議題都相當發人深省。

劇中另留下諸多懸念，是緊抓住觀眾的第五大亮點，大家都想知道主角們的後續發展，因此追劇後開始不停敲碗第二季，並立刻關注相關演員。現在包括朴持厚、尹燦榮、趙怡賢、朴所羅門和同樣也有演出《魷魚遊戲》的李瑜美等人全都知名度大漲，後續效應還在持續發燒。

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