Netflix韓劇《殭屍校園》蟬聯多國冠軍榜　有望超越魷魚遊戲佳績

韓劇《殭屍校園》在Netflix上架一週以來，始終維持在世界56個地區的熱門排行榜冠軍，尤其從前一天開始在美國和英國地區也獲得第一，《殭屍校園》熱潮席捲全球，彷彿第二個《魷魚遊戲》誕生，首播三天的觀看時數甚至碾壓《魷魚遊戲》，恐怕之後還會吹起全球性喪屍熱潮。



《WoW！Korea》報道，《殭屍校園》的劇情描述病毒從一所高中爆發，學校變成血腥戰場，學生們為了生存被迫奮力一戰。根據串流收看數據調查網站Flixpatrol顯示，《殭屍校園》在NetflixTV中保持世界第一，特別是在美國和英國也竄升至冠軍，受歡迎程度在全球大爆發。

韓劇《殭屍校園》在各地區都大受歡迎，韓媒推測《殭屍校園》熱潮未來可能更勝《魷魚遊戲》：

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《殭屍校園》包括在韓國、澳洲、台灣、日本、法國、加拿大、泰國、俄羅斯、越南、美國、英國、土耳其、丹麥、芬蘭、德國、希臘、印度等等56個地區蟬聯第一寶座，在全球90幾個國家中也排進「前三名」之中。

該劇在上個月28日於Netflix開播，改編自2009年朱東根的韓國人氣網路漫畫《現在我們學校》，雖然該片爆紅，但也有網友批評劇情偏離原著，認為漫畫比較好看。但不管如何，《殭屍校園》一推出便好評不斷，網友甚至等不及敲碗第二季。

根據Netflix從1月24日至30日的統計數據顯示，《殭屍校園》在上架後的3天內觀看時數就突破1億2479萬，大大超越去年《魷魚遊戲》的紀錄，《魷魚遊戲》在剛推出3天於非英語圈國家的觀看時數不過6319萬，因此韓媒推測《殭屍校園》熱潮未來可能更勝《魷魚遊戲》。

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