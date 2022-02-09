「林心如兒子」殺入荷李活拍《尚氣》導演新劇　同吳彥祖大鬥演技

台灣新晉男演員劉敬，年僅19歲出演《華燈初上》、《機智校園生活》等作品受到矚目，尤其在《華燈初上》劇中飾演林心如的兒子讓人印象深刻，如今更進軍國際，被《尚氣》導演Destin Daniel Cretton相中，參演Disney+新作《American Born Chinese》。



《American Born Chinese》一劇中，劉敬將與楊紫瓊、吳彥祖、金馬影后楊雁雁等國際巨星同台軋戲，飾演楊紫瓊的姪子重要角色陳偉（Wei-Chen，暫譯），劉敬得知獲選後表示：「謝謝導演、CASTING、編劇和製作公司的肯定，這是我連做夢都不敢夢到的，也謝謝我的經紀公司和經紀人一直很照顧我。非常榮幸能參與這次演出，我會努力把所有作品呈現到最好，希望大家期待一下呦。」

【圖輯】點圖放大看於《華燈初上》飾演林心如兒子的劉敬IG照片👇👇👇

+ 7

Disney+宣布Destin Daniel Cretton即將於洛杉磯開拍改編自美國漫畫作家楊謹倫的同名作品 《American Born Chinese》，故事描述華人移民家庭的一名青少年，在美國意外捲入中國神明鬥爭的故事。劉敬將於劇中飾演一名剛移民到美國求學的高中生陳偉，與楊紫瓊對戲。楊紫瓊劇中飾演觀音，是劉敬的阿姨，為幫助姪子克服美國高中生活的種種挑戰。

劉敬自台灣《TVBS新人營》訓練出道，於受訓期間就嶄露頭角，展現大將之風，私底下個性活潑、表演欲十分旺盛。愛運動的他從6歲就開始學習跆拳道，是黑帶高手，再加上體格高挑，外型亮眼，很快獲得出道機會。

近期劉敬在台灣TVBS《機智校園生活》及Netfilx《華燈初上》中，分別扮演「小透明」、「吳子維」等重要角色。《機智校園生活》劇導演回憶當初試鏡，劉敬一次OK，年僅19歲的他不僅是演員群中最快被確認出演的角色，眼神轉換相當精準，更是演員群中年紀最輕的。

【同場加映】吳彥祖、郭富城樣貌「走塑」拒絕人工化 10位優雅地老去的男神（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

雙金影帝常楓睡夢中辭世 臨終吻別女兒「我很好」

常楓「月亮樹」成遺作 楊貴媚感傷曝「常爸」私下面貌

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】