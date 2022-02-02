借《華燈初上》熱發旗袍拜年照　台「最美里長」採簡體字祝賀惹議

台灣台中西區公民里里長林京玲有「最美里長」之稱，她虎年除夕（1月31日）模仿時下熱門台劇《華燈初上》，於Facebook發布一張身穿旗袍的拜年照，卻因圖片採用簡體字而引發爭議。林京玲事後回應表示，自己是單純拜年，無任何政治意圖，不會換掉照片。



林京玲除夕當日發文拜年，稱去年經歷了疫情下的動盪不安，還好有身邊的彼此互相支持往前行，而虎年象徵著一切充滿力量與前進，她感謝一年來大家的支持與鼓勵，期許大家生活與工作「如虎添翼」、「福虎生豐」。

值得注意的是，林京玲配上自己身穿旗袍的照片，照片上用簡體字印上「新年快樂」、「平安喜樂」的字樣。這導致一些台灣網民不滿，認為身為台灣政治人物，不應該帶頭做此舉動等。

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對此，林京玲透露，照片是此前拍攝的，她只是順應近來的話題作《華燈初上》而選用這張照片。對於有網民不滿文字使用簡體，她表示「沒那麼嚴重吧」，強調文字為美圖後製，選用該圖案純粹是因為色調符合服裝，並沒有任何政治意圖，又認為文字是簡體、繁體並不重要，重點是向大家拜年，她不會把照片換掉。

公開資料顯示，31歲的林京玲曾為國民黨黨員，2019年3月6日起為無黨籍人士。2014年，她受國民黨徵召到台中市西區公民里競選里長，以黑馬姿態獲得44.14%得票率順利當選，時年24歲的她也成為當時台灣最年輕的里長。2018年，她以66.68%得票率高票繼續當選。由於長相甜美，她有「最美里長」之稱。