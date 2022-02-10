華燈初上專訪｜楊謹華親自解構角色蘇媽媽　被指「擺款」咁回應

【華燈初上／Netflix／楊謹華】楊謹華演出《華燈初上》又締造了一個代表作，她接受「Bella儂儂」雜誌專訪時分析角色「蘇慶儀」的星座、血型，形容：「劇本其實沒有設定，不過我想應該太陽是天秤、月亮是天蠍，血型是A。」



楊謹華出道20年有許多經典代表作，她認為每一部都是她人生某個階段的總整理：「就像《一把青》可能就是36歲左右前一段人生經歷的總整理，《華燈》就是40出頭，每個階段的自己都會有所成長，也很幸運有角色可以讓我展現不同的面向的自己。」

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楊謹華透露前幾年有過一段不安的時期，曾經為工作溝通上出問題而感到焦慮，因害怕犯錯而默不作聲、選擇板起臉孔防禦自己，反被傳為「很難搞」的大魔王：「之前可能會比較心急口快，但下一秒馬上就後悔了，不僅造成誤會又沒有解決問題。現在會先安心交給對方執行，之後如果有問題會透過公司去溝通。」

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丈夫Ben也是楊謹華的精神支柱，總是在她不安難耐時成為情緒出口，並告訴她：「行動急，心不要急。」以冷靜、緩和的態度來面對事情，心情就會舒坦。兩人的關係一直都維持得相當好，不太會吵架，即使因為工作整天沒說話，也不會覺得疏離，因為都知道彼此在做什麼。

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