《華燈初上3》瘋傳2月9號上架　網民一睇Netflix最新片單秒崩潰

【華燈初上3】《華燈初上》播出兩季後造成討論熱潮，讓不少劇迷無比期待第3季的到來，也即將揭曉真正兇手，先前網友瘋傳第3部會在2月9日上架，不過林心如又說「2月多才會播」，沒有確切日期，只是Netflix官方公布最新片單，絲毫未見《華燈初上3》的身影，讓網友崩潰「大家敲碗的華燈第三季呢？」



Netflix最新片單赫見篠原涼子、岩田剛典主演的熱門日劇《金魚妻》，孫藝真主演韓劇《三十九》，還有經典恐怖片重製版《德州電鋸殺人狂2022》等猛片。

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但由於先前一度盛傳會在2月上架《華燈初上》第3部卻完全消失，讓戲迷們相當無奈喊「是不是忘記華燈還有第三季了」、「說好的華燈初上咧」、「只想問華燈第三季」，只得繼續等待官方公布正確日期。

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