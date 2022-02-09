邵岱兒高衩泳衣Look大玩纖腰放題　火辣程度令台灣氣溫急升？

現年30歲、有「宅男女神」之稱的台灣藝人邵岱兒（Debbie），因甜美外貌及苗條的身材俘虜過百萬粉絲，Debbie除了是KOL外，也是網店老闆，所以她經常做「生招牌」大騷身材去招攬生意。今日（9日），Debbie在Instagram上曬出靚相，見她穿上火紅色的一件頭高開衩泳衣，腰的左右兩側為綁帶設計，雖然泳衣的布料比平時她所身穿着的多，但是火辣程度卻大大增加，雖然現在還是早春，天氣總是乍暖還寒，但網民看到Debbie這身造型亦忍不住說：「氣溫急升！」

火辣程度大大增加!!!（IG/@yehdeb）

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