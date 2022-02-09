英國音樂大獎｜Adele奪三獎成大贏家　黑色低胸短裙曬瘦身成果

英國樂壇盛事「2022年英國音樂大獎」（The BRIT Awards 2021）在英國時間昨晚（9/2）假倫敦O2 Arena舉行，本屆大會開始取消獎項性別限制，將所有以性別區分的大獎改為「最佳英國音樂人」獎（Best British Artist）、「年度音樂人」獎（Artist of The Year）及「年度國際音樂人」獎（International Artist of The Year）。而去年尾復出的天后Adele就奪得三個獎項，「年度歌曲」大獎（Song of the Year）、「年度音樂人」及「年度專輯」大獎，成為全場大贏家。
Adele在頒獎典禮上換上兩套性感晚裝，其中的黑色低胸短裙就完美展現了她消失多年的鎖骨，大曬驚人瘦身成果，成為全場焦點。有大批網民看到照片後，都不禁讚歎Adele的迷人轉變，更指肥妹都是潛力股。
對於奪得「年度大碟」大獎，Adele在台上向前夫Simon Konecki與9歲兒子Angelo致敬：「感謝所有跟我合作的人，但我想將這個獎獻給兒子及他的父親，因為這個創作是關於他們的。我很自豪可以堅持自己的理念，做到這麼個人化的創作。」並即場演繹了新歌《I Drink Wine》。
另外，Ed Sheeran就奪得「最佳作曲」大獎，除了在台上罕有向太太示愛，還以木結他自彈自唱了新歌《The Joker and the Queen》。而新人王Olivia Rodrigo就憑歌曲《Good 4U》獲頒「最佳國際歌曲」大獎，由Bruno Mars及Anderson .Paak組成的Silk Sonic就奪得「最佳國際組合」。
英國音樂大獎得獎名單：
年度歌手：Adele
年度歌曲：Adele《Easy On Me》
年度大碟：Adele《30》
年度作曲：Ed Sheeran
最佳新人：Little Simz
最佳國際歌手：Billie Eilish
年度監製：Inflo
最佳組合：Wolf Alice
英國新星：Holly Humberstone
最佳國際組合：Silk Sonic/Bruno Mars/Anderson .Paak
最佳國際歌曲：Olivia Rodrigo《Good 4U》
最佳流行/R&B：Dua Lipa
最佳舞曲：Becky Hill
最佳搖滾/另類：Sam Fender
最佳Hip-Hop/Grime/饒舌：Dave