英國音樂大獎｜Adele奪三獎成大贏家　黑色低胸短裙曬瘦身成果

英國樂壇盛事「2022年英國音樂大獎」(The BRIT Awards 2021)在英國時間昨晚(9/2)假倫敦O2 Arena舉行,本屆大會開始取消獎項性別限制,將所有以性別區分的大獎改為「最佳英國音樂人」獎(Best British Artist)、「年度音樂人」獎(Artist of The Year)及「年度國際音樂人」獎(International Artist of The Year)。而去年尾復出的天后Adele就奪得三個獎項,「年度歌曲」大獎(Song of the Year)、「年度音樂人」及「年度專輯」大獎,成為全場大贏家。

Adele奪三獎成大贏家。(Getty Images)

Adele在頒獎典禮上換上兩套性感晚裝,其中的黑色低胸短裙就完美展現了她消失多年的鎖骨,大曬驚人瘦身成果,成為全場焦點。有大批網民看到照片後,都不禁讚歎Adele的迷人轉變,更指肥妹都是潛力股。

Adele在頒獎典禮上演繹了新歌《I Drink Wine》。(Getty Images)

對於奪得「年度大碟」大獎,Adele在台上向前夫Simon Konecki與9歲兒子Angelo致敬:「感謝所有跟我合作的人,但我想將這個獎獻給兒子及他的父親,因為這個創作是關於他們的。我很自豪可以堅持自己的理念,做到這麼個人化的創作。」並即場演繹了新歌《I Drink Wine》。

另外,Ed Sheeran就奪得「最佳作曲」大獎,除了在台上罕有向太太示愛,還以木結他自彈自唱了新歌《The Joker and the Queen》。而新人王Olivia Rodrigo就憑歌曲《Good 4U》獲頒「最佳國際歌曲」大獎,由Bruno Mars及Anderson .Paak組成的Silk Sonic就奪得「最佳國際組合」。

英國音樂大獎得獎名單:

年度歌手:Adele

年度歌曲:Adele《Easy On Me》

年度大碟:Adele《30》

年度作曲:Ed Sheeran

最佳新人:Little Simz

最佳國際歌手:Billie Eilish

年度監製:Inflo

最佳組合:Wolf Alice

英國新星:Holly Humberstone

最佳國際組合:Silk Sonic/Bruno Mars/Anderson .Paak

最佳國際歌曲:Olivia Rodrigo《Good 4U》

最佳流行/R&B:Dua Lipa

最佳舞曲:Becky Hill

最佳搖滾/另類:Sam Fender

最佳Hip-Hop/Grime/饒舌:Dave