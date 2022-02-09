英國音樂大獎｜Adele奪三獎成大贏家　黑色低胸短裙曬瘦身成果

英國樂壇盛事「2022年英國音樂大獎」（The BRIT Awards 2021）在英國時間昨晚（9/2）假倫敦O2 Arena舉行，本屆大會開始取消獎項性別限制，將所有以性別區分的大獎改為「最佳英國音樂人」獎（Best British Artist）、「年度音樂人」獎（Artist of The Year）及「年度國際音樂人」獎（International Artist of The Year）。而去年尾復出的天后Adele就奪得三個獎項，「年度歌曲」大獎（Song of the Year）、「年度音樂人」及「年度專輯」大獎，成為全場大贏家。

Adele奪三獎成大贏家。（Getty Images）

Adele在頒獎典禮上換上兩套性感晚裝，其中的黑色低胸短裙就完美展現了她消失多年的鎖骨，大曬驚人瘦身成果，成為全場焦點。有大批網民看到照片後，都不禁讚歎Adele的迷人轉變，更指肥妹都是潛力股。

Adele在頒獎典禮上演繹了新歌《I Drink Wine》。（Getty Images）

對於奪得「年度大碟」大獎，Adele在台上向前夫Simon Konecki與9歲兒子Angelo致敬：「感謝所有跟我合作的人，但我想將這個獎獻給兒子及他的父親，因為這個創作是關於他們的。我很自豪可以堅持自己的理念，做到這麼個人化的創作。」並即場演繹了新歌《I Drink Wine》。

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另外，Ed Sheeran就奪得「最佳作曲」大獎，除了在台上罕有向太太示愛，還以木結他自彈自唱了新歌《The Joker and the Queen》。而新人王Olivia Rodrigo就憑歌曲《Good 4U》獲頒「最佳國際歌曲」大獎，由Bruno Mars及Anderson .Paak組成的Silk Sonic就奪得「最佳國際組合」。

英國音樂大獎得獎名單：

年度歌手：Adele

年度歌曲：Adele《Easy On Me》

年度大碟：Adele《30》

年度作曲：Ed Sheeran

最佳新人：Little Simz

最佳國際歌手：Billie Eilish

年度監製：Inflo

最佳組合：Wolf Alice

英國新星：Holly Humberstone

最佳國際組合：Silk Sonic/Bruno Mars/Anderson .Paak

最佳國際歌曲：Olivia Rodrigo《Good 4U》

最佳流行/R&B：Dua Lipa

最佳舞曲：Becky Hill

最佳搖滾/另類：Sam Fender

最佳Hip-Hop/Grime/饒舌：Dave