休克｜李嘉欣入住ICU 48小時　醫生揭血壓急降5原因、9個命危警號

51歲李嘉欣日前驚傳被送進加護病房，經48小時搶救後才撿回一命；事後她曬出全身插滿針管的照片，更坦言「世上差點就沒李嘉欣了」，情況十分危急。



家醫科醫師指出，從臨床經驗來看，突然掉血壓的情況可能與5種休克有關，若是發生在半夜，可能與大出血有關，例如車禍、消化道出血、痔瘡或是婦科疾病有關。

5個原因常造成休克（按圖看清👇👇👇）

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李嘉欣掉血壓 4器官受影響

「最美港姐」李嘉欣，15日突然IG表示自己人在醫院，並貼出身上有插管線的照片，感嘆寫下：「這48小時在加護病房，撿回一命」。隨後她發聲明透露，在這個星期二（11日）凌晨，病發時突然感到心跳加速、無法呼吸，送醫搶救，醫生還告訴她，如果再遲點搶救，「這個世界差一點就沒有李嘉欣」，在ICU搶救了兩日，終於可以返回病房，現在已經回家休息了！

她說，這次血壓急降，令肝臟、腎臟、心臟、肺等各個重要器官都受影響。而將這件事告訴大家，因為好想提醒所有人，一定要好好愛護自己的身體，關心自己的身體，沒有任何東西比健康重要，活著就是勝利，遇到任何事都要保持正能量，祝願大家身體健康。

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血壓降、心跳快等9個命危警訊

台灣新光醫院家醫科醫師柳朋馳指出，臨床上會造成血壓突然下降的原因是休克，因為循環功能障礙，而引發組織血液灌注量不足，導致各種器官功能異常的結果。患者主要出現的症狀臉色蒼白、皮膚濕冷、血壓下降、心跳加快、脈搏淺快、尿量減少、神志煩躁不安或表情淡漠，甚至昏迷等。

柳朋馳指出，因休克機轉不同而有以下的原因：

1. 低血容性休克：如外傷造成大出血、上消化道出血如胃或十二指腸潰瘍、痔瘡、女性經血量過多造成貧血。

2. 心因性休克：如嚴重心肌梗塞及心律不整。

3. 敗血性休克：細菌病毒感染。

4. 過敏性休克：如藥物過敏、或遭蜜蜂叮咬引起。

5. 神經性休克：高位脊髓（頸部及胸部）麻醉或損傷等引起。



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女性半夜掉血壓恐經血過量

根據柳朋馳的經驗，不少女性因低血容性休克半夜被送急診的原因，極有可能是婦科問題因大量出血造成的貧血有關，常見的原因如子宮肌瘤、子宮肌腺症、或是更年期前經期不穩定造成血崩的情況。

休克難預防 先把病治好

由於休克的成因不同而有不同結果，如未給予緊急處置，嚴重者會有死亡的危險。加上發生時多屬緊急狀況，比較難以預防。平日應該多注意日常保健及規律生活，可降低發生緊急休克的機率。柳朋馳也提醒，已知有大量出血的疾病，就得把相關疾病治好；若是已知對藥物或食物過敏的人，在生活中盡量避開會造成過敏的物質，就能降低發生的機率。

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