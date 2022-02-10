陸浩明晒「港式英文」贈慶　肥媽踢爆謝嘉怡花名叫「排骨妹」

肥媽Maria Cordero和陸浩明（6號）主持的無綫全新綜藝節目《煮．野食》，逢星期一至三晚十點半於翡翠台播映，在星期一（7號）起已播出3集。已是第十三度合作主持飲食節目的肥媽與6號，今次將走出街市和錄影廠，深入港人平時甚少去的鴨洲、落馬洲、汀角東海岸等探秘，大玩「人在野」就地取材煮「好西」！

前晚一集，肥媽同6號繼續喺鴨洲煮好西。

前晚一集，肥媽同6號繼續喺鴨洲煮好西。

昨晚（9日）播出的第三集，肥媽、6號出發到元朗大生圍優質養魚場，並邀來謝嘉怡做嘉賓。做慣「阿四」的6號今次終不用獨自執行任務，孖住靚女謝嘉怡撐船仔出魚塘撈魚，十分寫意！ 外表靚靚女女的謝嘉怡，被肥媽大爆私底下相當麻甩，更被封「排骨妹」：「佢日日食排骨㗎，佢選完港姐嗰日都係想食排骨飯！如果想溝佢，帶佢食排骨飯、大牌檔、煲仔飯就得喇！」6號聞言即笑指嘉怡是男士夢寐以求對象：「簡直係男士夢想，食排骨飯都唔會嬲！」

6號孖住靚女謝嘉怡出魚塘撈魚。

6號孖住靚女謝嘉怡出魚塘撈魚。

由於謝嘉怡自小在英國生活及長大，肥媽要求6號用英文介紹「薑蔥蠔」，豈料6號卻將「Onion（蔥）」讀成「Alien（外星人）」，肥媽即一面嫌棄糾正其發音；不過6號並未因而「退縮」，更大教嘉怡港式英語「Eat Yourself」，非常爆笑！

「薑蔥蠔」英文真係咁講？

而前晚播出的第二集，肥媽與6號繼續在鴨洲「煮好西」，今集6號反客為「煮」向村民偷師學煮「薑麻羹」孝敬肥媽。眼見6號雞手鴨腳，肥媽忍不住出手「相救」，更一度因6號唔夠醒目而大動肝火：「點解你有呢啲火（戶外爐），我就要用嗰啲火（6號砌的炭爐）呀，你一早好攞出嚟嘛！」之後肥媽Order 6號到海邊釣魚，但可惜「食白果」，最後要靠「撻肥媽個朵」才獲釣魚客送贈大墨魚乙隻。豈料肥媽見到墨魚後竟大嘆非常難搞，但最後仍巧手地煮出墨魚兩食—「秘製醬汁大墨魚片」及「墨魚炒木瓜絲」。

6號反客為「煮」，學整「薑麻羹」孝敬肥媽。

6號接受訪問時開心透露節目首播反應理想，並笑指肥媽有意拍第二輯：「我聽到好似話第一日跨平台直播收視過咗17點，搞到我同肥媽都好開心。其實阿媽今次拍呢個節目真係幾辛苦架，不過佢一聽到個好消息，就即刻話想添食拍第二輯啦，真係好感謝一班同我哋一齊努力咗咁耐嘅工作人員。」6號更大爆神秘嘉賓陸續有來，敬請密切期待。

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