梁諾妍抱住BB做產後減肥訓練　高強度運動令工人姐姐都嗌救命

洪永城與老婆梁諾妍 (Inez) 於去年7月11日奉子成婚，雙喜臨門，他們的愛情結晶Amber (洪寶寶) 於去年12月下旬 (23/12) 出世，兩人正式榮升做父母。昨日（9日）Inez在Instagram的限時動態上載多條影片，見到她與工人姐姐一起做了好幾組訓練核心肌肉的運動，其中還見到Inez抱住Amber做深蹲，為自己的產後減肥訓練增加難度，Inez不但沒有覺得有負擔，還做了近百次的深蹲，非常犀利！
運動過後只見工人姐姐不斷喘氣癱坐在梳化上，看來這是對初學者來說是高強度的運動。其實Inez早在1月22日左右坐完月，但是沒有繼續休息，反而是不斷做運動減肥，除了做無氧運動，還會行山帶狗狗（Molly）散步，非常有恆心！
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