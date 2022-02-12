我們的滾燙人生｜網友猜測會偷看老公手機　應采兒：用不着偷看

內地綜藝節目《我們的滾燙人生》大受歡迎，掀起了不少話題，而在剛播出的最新一集節目中一班哥哥就體驗了法援律師職業的工作。在過程中陳小春就從專業律師口中得知，了解到原來偷看另一伴手機是屬違法行為的，頓時讓他恍然大悟，隨之被發現嘴角向上揚暗暗竊喜，讓不少網友猜測笑言老婆應采兒可能經常出現偷看他電話行為？對此應采兒就網友的猜測作出回應。

陳小春聽完答案後恍然大悟。（影片截圖）

在節目中專業律師講到伴侶之間雖然是一種好親密的關係，但還是要尊重彼此的隱私權，強調在未經過允許的情況下，看伴侶手機可能構成違法。當下，陳小春就二話不說問道：「我老婆看我手機可能違法？」隨之大家再三向他說明是屬違法的，沒想到他確認答案之後其嘴角向上揚暗暗竊喜，而在旁的張智霖則笑言：「安心了」，似乎有弦外之意讓大家哄堂大笑。

陳小春被發現嘴角向上揚。（影片截圖）

而陳小春該竊喜的嘴臉，讓不少網友猜測老婆應采兒可能在日常生活中不時有偷看他手機的行為，如今知道該行為是屬違法的，他就知道怎麼去作出應對了。對此，應采兒應該有看到節目片段同不少網友的評論，隨後她就在微博上貼一張自己的照片，在眼睛部位加插了「尺」字，強烈表達了自己雙眼就是一把尺的意思， 並貼文表示：「用不着偷看」直接回應了網友的猜測。

應采兒貼圖回應。（應采兒微博圖片）