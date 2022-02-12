樂基兒佗B八個月母性光輝大爆發　震撼身材比18歲時更有睇頭

ViuTV推出一連十集的母嬰資訊節目《媽咪 Kingdom》，逢星期六晚上8時播出，節目主持陳子豐和周雅霏將會探討女性懷孕時所經歷的生理及心理上的不適，以至作為孕婦在家庭、社會中所面對的種種壓力，更請來七位不同背景的新手孕婦及媽媽細說她們的故事，以及分享為人母親的心路歷程轉變，為不同階段的孕婦作出心靈上的陪伴和勉勵。

，ViuTV推出一連十集的母嬰資訊節目《 媽咪 Kingdom》，逢星期六晚上8時播出。

節目第一集今晚（12日）播出，節目請來名模樂基兒（Gaile）接受訪問，分享自己懷孕的心路歷程。當時懷孕32週的Gaile在節目表示只想把最好的都留給BB。被問到作為高齡產婦，會否擔心時，Gaile認為無論任何年紀的孕婦，都會擔心不同問題，因為作為媽媽會經常懷疑自己做的每件事是否正確，以確保BB健康安全，她認為懂得如何減壓是非常重要， 因為擔心是不會改變任何事情，她亦分享自己常做瑜伽減壓。

樂基兒自己常做瑜伽減壓。

在節目中，見到樂基兒懷孕時身材比年輕時長了不少肉，但是身材卻比18歲的她更有睇頭！而且身上散發母親獨有的母性光輝，給人柔和的感覺，可以說是愈佗愈靚！

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