女星離婚後再覓真愛　梁靖琪樂基兒再婚誕子　陳法拉享受二人世界

娛樂圈孕育出不少恩愛夫妻，不過相對亦有幾位女星曾經離婚，回復單身後再遇上真愛依然幸福，如陳法拉、梁靖琪、樂基兒、鍾麗緹及黃婉佩，她們有的在婚後更誕下子女，經常在社交媒體晒家庭照。

1.陳法拉與法籍丈夫享受二人世界

陳法拉2007年傳出Neway 太子爺薛世恒拍拖，當年她正值當紅時期，其後更有兩人已在美國秘密註冊結婚的消息，2008年陳法拉與薛世恒結婚。在婚後薛世恒不斷傳出緋聞，最後陳法拉於2013年宣布結束7年感情。

離婚後，陳法拉到紐約修讀著名學府茱莉亞學院的4年制戲劇碩士課程期間邂逅法籍男友Emmanuel Straschnov，去年宣布於法國低調結婚，Emmanuel亦親手為法拉設計了一隻獨一無二的粉紅鑽戒，寓意會給法拉永遠幸福。

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2.梁靖琪去年再婚誕子

有「貪玩人妻」之稱的梁靖琪經常被拍到夜蒲，2011年高調地與富商黃敏豪結婚後，因性格不合，短短半年後即離婚。其後遇上細8歲的Jonathan，去年梁靖琪宣布再婚兼懷孕，兒子在去年尾出世，她經常在IG晒一家三口的家庭照，非常幸福。

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3.樂基兒再婚後專心湊仔

2008年樂基兒被爆與大13年的黎明於美國拉斯維加斯秘密結婚，不過最終因性格嚴重不合，樂基兒與黎明4年後於2012便離婚。有傳當年黎明希望妻子婚後主內，在家管理家事，但樂基兒為人外向，婚後被拍到與男伴夜蒲。

2017年樂基兒與拍拖2年、做有機食品生意的男友Ian結婚，在婚後樂基兒戒掉夜蒲的習慣，並誕下囝囝Hunter E. Chu，非常幸福。

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4.鍾麗緹經歷三段婚姻

鍾麗緹多年來經歷過三段婚姻，1998年嫁給第一任丈夫Glen Ross，誕下大女Yasmine Ross後隨即於2002年離婚，其後2004年與第二任丈夫、台灣音樂製作人嚴錚結婚，誕下兩女嚴稚晴（Jaden）及嚴稚稜（Cayla），惜再次以離婚收場。2015年鍾麗緹參加內地真人SHOW節目《如果愛》，與相差12年的內地演員張倫碩擦出愛火，2016年張倫碩向鍾麗緹求婚，婚後，張倫碩與鍾麗緹的3個女兒亦相處得非常融洽，連3位女兒的中文名亦已改姓張。

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5.黃婉佩再婚嫁新加坡富商

組合2R成員的妹妹的黃婉佩Race 2004年與新加坡華裔富商陳靖諧秘密結婚，直至2009年離婚。離婚後Race與向華強之子向佐拍拖，唯二人終還是分手收場。2016年Race宣佈下嫁年長19年的新加坡富商David Loh，二人更花2000萬港元在五星級的君悅酒店筵開25席。2017年Race產下一女Cara，一家三口現在非常幸福。

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唐寧

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張柏芝

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呂慧儀