鐵拳英雄劇透｜唐詩詠原來係final boss？　連環殺人有可疑

《鐵拳英雄》第24集劇透



《鐵拳英雄》上集講到，華僑社眾人商議營救小柔（劉穎鏇飾）與多采（王子涵飾），安娜（王君馨飾）建議不要打草驚蛇，還稱這是大好的報仇機會，卻得不到大家認同而失望。紅花（韓馬利飾）搗亂彭家的地盤，福妹（姚子羚飾）出手令彭拜（李嘉飾）敗走。向東與青雲（陳展鵬飾）、芊芊（唐詩詠飾）探路救小柔，從嘍囉口中得知彭堅（張國強飾）在唐仁街藏有炸藥；連棘（陳山聰飾）推斷炸藥藏於彭家夜總會。紅花、福妹到夜總會找彭堅，福妹與彭拜打起來，安娜、連棘、青雲、來吉（伍允龍飾）加入聯手對抗期間，夜總會突然爆炸……紅花舉刀襲擊彭堅，卻因傷重倒下，並透露懷疑一神秘人從中作梗……

佢好失望。（《鐵拳英雄》截圖）

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《鐵拳英雄》最新一集講到，多采與來吉互生情愫，被青原（鄭世豪飾）發現並勒索金錢，來吉不肯就犯，索性公開戀情。芊芊打算向青雲求婚，怎料大出洋相，原來青雲早已為她準備驚喜。夜裡，小柔突然視力模糊，卻隱瞞着連棘等人。連棘希望與福妹重拾昔日情，但福妹直言對他已無感覺，只想經營咖啡店過平淡生活。唐仁街回復太平，芊芊卻再次被惡夢纏擾……未幾，華僑社手足勳與祥遭離奇殺害……

原來唐詩詠先係final boss？（《鐵拳英雄》截圖）

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