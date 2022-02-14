梅媽梅啟明斷絕母子關係　回顧因債務、愛情與家人公開斷交藝人

去年12月電影《梅艷芳》上映時，梅姐的親兄梅啟明入稟高院聲稱自己擁有「梅艷芳」商標而控電影公司侵權，再加上梅啟明底去年被爆包二奶，「梅媽」覃美金鬧爆兒子「財迷心竅」兼被激到高血壓入院，並表明不再向兒子提供經濟支援，又表示如果不撤銷訴訟就脫離母子關係。
今日（14日）梅媽正式登報，宣布與長子脫離母子關係：「本人梅覃美金與兒子梅啟明脫離母子關係，此後梅啟明在外一切華洋轇轕均與本人無關。」梅媽後來接受傳媒訪問時透露梅啟明欠債纍纍，但未有多談細節。梅啟明後來向傳媒承認自己確實有欠債數萬元，又指梅媽過年前已拒絕與他聯絡，猶如當自己是仇人一樣，因此表示自己已心死沒有生存希望，甚至有可能會比梅媽早走一步。
除了梅媽高調宣布與梅啟明斷絕母子關係之外，事實上娛樂圈都曾經有過不少因錢財等原因而與家人斷絕關係的例子，現在為大家回顧六位與家人斷絕來往的藝人，以及斷交的來龍去脈：
張學友
容祖兒
張韶涵
蔡少芬
黃貫中
林靖恩
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