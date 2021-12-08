《梅艷芳》梅媽對梅啟明零容忍閂水喉 「不撤訴訟脫離母子關係」

電影《梅艷芳》，上星期被梅艷芳胞兄梅啟明入稟高院，聲稱自己擁有「梅艷芳」商標，控電影公司侵權，事件引發大家熱議，而事件發展峰迴路轉，一向跟梅啟明共同進退的梅媽接受傳媒訪問時竟劃清畀線，並指兒子「財迷心寡」，更被她激到要入院。日前，再有傳媒致電梅姐詢問狀況，梅姐顯然怒火未平息，決定要閂水喉，唔再提供經濟支援。

梅媽自梅艷芳離世後，多次進出法院。(資料圖片)

昨晚（7/12），網台主持節目《D100娛限奶媽》主持人潘小文，自稱跟梅媽通電話，並引述梅媽一句︰「四個都係我生，點知走剩呢隻『打壞』（主持人不太肯定當時梅媽的形容詞）。」但梅媽亦稱事件令內外兩孫再次聯絡起來，都好有孝心，這是今次事件唯一令她感到安慰。

梅啟明入稟控安樂電影有限公司侵權，梅媽不值他行為，更揚言要斷絕母子關係。（資料圖片）

主持人又指跟梅媽對話後，指梅媽並非與外界想像中差，只是年紀大很多事都控制不來，才令梅啟明自把自為，但今次行為就絕對不支持，再放肆下去更不會畀面，斷絕母子關係。

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而主持人亦引述梅媽所指，原來早在半年前，見兒子「包二奶」，自感過往太縱容兒子，於是憤然決定經濟封鎖「閂水喉」。所以梅媽推斷阿仔因為冇錢用，才打電影公司主意，梅媽更勸兒子如果好聲好氣跟人說冇錢使，大家都可以看在梅艷芳份上向他提供經濟援助，但現在將事情鬧大就難再幫忙。

梅愛芳兒子潘文皓表示，深深被電影感動長期處於流淚狀態，亦感激姨姨（梅艷芳）留給他和弟弟的教學基金，讓他們可以順利完成大學並找到好工作。（網上圖片）

對於梅啟明入稟高等法院告安樂電影一事，主持人亦指梅媽在電影公司籌拍《梅艷芳》時，有邀她任顧問，而梅媽亦沒有向電影公司索取金錢，最重要是要求影片不可有侮辱梅艷芳的內容在片中出現。