梅啟明介意被譏「遺產界KOL」　憤斥網民：我做嘢使同人交代？

電影《梅艷芳》上畫後，梅艷芳胞兄梅啟明上星期入稟高院，聲稱持有「梅艷芳」及「Anita Mui」的商標，向安樂影片有限公司索償，但未列明金額。至於一向與兒子共同進退的梅媽覃美金，一反常態指兒子「財迷心竅」，表示繼續入稟就會斷絕母子關係，並稱會斷絕對兒子的經濟支援。

梅啟明堅持會鬧上法庭，對被網民譏諷「遺產界KOL」大感不滿。（節目截圖）

無綫娛樂新聞節目《娛樂頭條》昨日（8日）成功搵到梅啟明，他受訪時解釋三次聯絡安樂影片：「有呢事件發生時，我已經俾咗三封信俾電影公司，都冇正式回應。」但他未交代三次聯絡時間，但如果無法庭外和解，將會堅持鬧上法庭。梅啟明又反駁指，在電影拍攝時未知電影內容，故一直無入稟：「咁人哋拍嗰時都唔知有乜（內容），都未成事，我點去告人呀？」

對於梅媽聲言斷絕母子關係，他指母親不理解商標情況，又指曾入場睇《梅艷芳》：「我都有買飛入去睇，所有嘢都侵犯晒，阿梅就係阿梅，所以點解『梅艷芳』就係『梅艷芳』。」

梅媽自梅艷芳離世後，多次進出法院。(資料圖片)

有網民一向戲謔梅啟明做「遺產界KOL」，梅啟明顯得十分介意，憤斥網民：「我喺香港乜嘢都有做，你啲人話我行行企企，我做嘢使唔使要同人交代？」但最終亦沒有講明「乜嘢都有做」所謂何事。

梅啟明入稟控安樂電影有限公司侵權，梅媽不值他行為，更揚言要斷絕母子關係。（資料圖片）

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