三台收視報告｜《青春本我》流失觀眾　《家族榮耀》暫成本年最佳

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是2月7日至2月13日。



今次TVB有新劇《家族榮耀》首播，首周錄得22.9點收視，放在近期是一個不錯的數字，而這個成績是暫列2021年至今兩線劇收視的第二位置，僅次於第一位的《逆天奇案》23.1點。

楊茜堯在第6集開始重新振作，難道已準備黑化？（《家族榮耀》劇集截圖）

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至於剛剛播完的《青春本我》，大結局都有16.2點，十集而來總收視為14.8點。其實成績不算很好，尤其是在有明顯的比較下，對上兩個節目《東張西望》和《愛·回家之開心速遞》基本上都維持在23點以上，一播《青春本我》就跌幾點。最令人尷尬的是，後面播放的《思家大戰》收視又回升，明顯有一班觀眾是故意在《青春本我》的時間熄電視，甚至是轉台！因為ViuTv同時間的《健康要Fact Check》收視愈升愈有，今個星期更去到5.9點。

《青春本我》收視成績一般。（《青春本我》劇集截圖）

點擊下圖睇《青春本我》大結局畫面：

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講開ViuTV，過往經常說它要靠自家製作撐起收視，但資源有限的情況下，很多時未能有自家劇接連播放，唯有拿韓劇頂上，收視便在這個時間出現下滑。不過，近來這個情況開始有改善，現在播放的《哲仁王后》經常有超過5點的收視，比剛播完的《IT狗》還要高，而新播放的《The Penthouse上流戰爭2》也有4點的收視，看來ViuTV已經成功吸引一班新的韓劇觀眾。

《The Penthouse上流戰爭2》有不錯成績。

點擊下圖睇詳盡收視報告：

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