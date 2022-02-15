小S回應林志玲代孕風波　以19字鬧爆廣告小妹　罕提大S離婚後近況

小S（徐熙娣）日前出席東森新節目《小姐不熙娣》記者會，節目將於昨晚首播，她亮麗現身，坦言接下節目後曾一度反悔，進棚的前幾天更緊張到狂拉肚子，臉也跟著浮腫，不過她後來錄影漸入佳境，風格也依舊犀利。



提到好友林志玲除夕當天宣布當媽媽，卻遭網紅質疑是找代孕，小S也忍不住氣罵「關她屁事啊，明明是好事卻要說成壞事，煩不煩」，十分真性情。

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小S在節目中話題葷素不忌，她大方分享一直有使用情趣用品的習慣，有次在房間使用跳蛋，還差點被婆婆發現，讓她嚇到魂不附體，問她到底多久沒有和老公有性生活？她回「起碼超過3年吧，總之就是真的很久很久沒有了。」

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她說和老公結婚16年，感情已經昇華到接近親情，真要發生關係，她還會覺得有點尷尬，但老公沒有需求嗎？「有次我跟他說，我們很久沒有那個了，結果他說最近腰閃到，我說你是不是不愛我了，他說我們的愛不需要用這種事來衡量，找方法解決就好。」

她也透露姊姊大S近況，說姊姊離婚後越來越美，根本就是回春：「我問她妳到底做了什麼，她說沒有啊，就是追劇睡覺陪小孩玩這樣，連我老公都說她變年輕了。」

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雖然大S狀態極好，但目前仍無心回歸螢光幕：「我問她要不要來上我節目，她說不要，但我相信未來如果有好的劇本，她還是會想回到演員身分，畢竟她現在那麼漂亮，放在家裡太可惜了。」

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