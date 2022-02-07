林志玲產子遭質疑是「代孕」　好友洪曉蕾有這樣並送上祝福

47歲第一名模林志玲除夕當天宣布得子，升格當媽，今（6日）大年初六，昔日東家凱渥經紀公司舉行開工團拜，好友洪曉蕾被問到關於志玲姐姐當媽，開心直呼：「恭喜志玲生寶寶，女人生完寶寶更完整了！」



但提到好友遭網紅「廣告小妹」影射疑似找「代孕」，她正色道：「這時候祝福應多過一些不必要的想法，祝福新生命的誕生，其他都不是重點，重點是寶寶降臨到志玲家。」

林志玲產子遭質疑是代孕，好友洪曉蕾有這樣回應：

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凱渥集團董事長吳鋒率眾星團拜，洪曉蕾戴上虎口罩、一身白色連身棉T有Q版老虎圖案，象徵虎年行大運，被問到是否聯繫林志玲，她笑：「現在盡量不去打擾她，新手媽媽很辛苦，讓她當個幸福媽咪」，至於林志玲因沒曝光過孕肚照，反遭部分網友暗指找代理孕母，洪曉蕾認為現在只要給祝福就好，「不管是代理孕母還是自然產，還是像我剖腹產，都要祝福新生命的誕生，其他都不是重點，重點是寶寶降臨到志玲家」，盼外界能給林志玲休養身體與陪伴家庭的空間。

凱渥旗下藝人也分享過年期間趣事，李沛旭、林輝瑝健身有成，在線上訪問時鏡頭前大露胸肌，惹得洪曉蕾尖叫連連：「這是18禁嗎？今天看到好多肌肌，太有眼福了」，之前李沛旭把自己練成大隻佬，近期則刻意瘦身，主要在於因演出新片「外送英雄」需扮女裝，為此才刻意將肌肉縮小，變得較精實。

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