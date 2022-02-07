47歲林志玲被傳代孕忍足3日終發聲！用3個喊喊Emoji回覆FB留言

【林志玲／懷孕／代孕】47歲「台灣第一名模」林志玲除夕宣布與丈夫AKIRA（黑澤良平）生下一子，升格為人母的消息炸翻演藝圈；不過，她也因高齡懷孕一事遭到台灣網紅廣告小妹暗指「找了代理孕母」，意外掀起議論。面對外界風浪，林志玲一直沒有表態，沉寂3天後發聲了，親自在facebook回覆留言，甚至留下哭臉符號。



在林志玲公開自己生子的消息後，台灣網紅廣告小妹本月一號也在facebook發文，「不需要為林志玲擔心生育問題，她有錢有資源。該擔心的是我們這種資源有限的人類」，甚至直言其中必有貓膩，疑似影射林志玲找人代孕。

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代理孕母一事在網路意外掀起論戰，林志玲始終沒有表態，反倒是她公布生子的文章倒是炸鍋了，引來63萬人按讚，留言，也引來不少藝人獻上祝福，包括徐若瑄、林心如、舒淇、梁靜茹、徐佳瑩、Ella陳嘉樺、五月天、賈永婕、王彩樺、孫淑媚、鍾欣凌、唐綺陽等人，連政界的總統蔡英文、立委蔣萬安都前來祝福。

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在代理孕母爆發後，沉寂三天的林志玲也悄悄上線，於4日在facebook回覆各界好友的祝福，在一片留言海中，她很有誠心地逐一親自留言，其中她回覆徐若瑄「謝謝親愛的Vivian」，並留下哭泣與愛心的符號；她也回應蔡英文，「平安健康，新年快樂」，並留下愛心的符號。

林志玲用Emoji回覆徐佳瑩留言。（FB@林志玲）

此外，林志玲也不忘追劇，留言感謝林心如外，還特別詢問《華燈初上》的劇情走向，「蘿絲媽媽，可以偷偷告訴我兇手是誰嗎？」而林心如也搞笑地回「你先好好帶小孩～乖。」兩人幽默對答，可見外界言論絲毫沒有影響林志玲的好心情。

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