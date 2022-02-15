梅啟明懶理梅媽要斷絶關係：佢眼矇耳又聾，而家可能俾人擺佈

梅啟明早前突然入稟高院，控告電影公司侵犯其擁有「梅艷芳」商標。(葉志明攝)

電影《梅艷芳》去年上映時，梅艷芳胞兄梅啟明突然入稟高院，控告電影公司侵犯其持有的「梅艷芳」商標，並要求賠償。事後梅媽覃美金一反常態與梅啟明劃清界線，並直斥他財迷心竅，更被他激到要入醫院，梅媽更表明不再向他提供經濟援助。事件日前有新進展，梅媽忽然登報要與梅啟明斷絕母子關係，並解釋原因是兒子欠人周身債，迫她走頭無路，才出此下策。對於梅媽登報斷絕母子關係，梅啟明今日(15日)主動聯絡傳媒表示要為事件逐一回應，不過對於梅媽要跟他斷絶關係，梅啟明表現冷淡：「佢老人家鍾意點就點！」同時承認欠債數萬元。

梅啟明被梅媽直斥「財迷心竅」。（葉志明攝）

梅啟明連日來不斷受到各方評擊，終抵受不住怒氣，今日（15/2）突開記者會為自己平反：「其實喺我04年嘅時候已經註冊咗商標同版權。而係某情況之下，我媽媽係咪收咗人嘅錢而唔同意我去告電影公司，我唔知。而當初係佢叫我入紙，我先行呢步棋，到我行咗之後，佢又要我撤銷，唔係話鍾意食就食，唔鍾意食就吐番出嚟。導火線就喺呢度，佢就要同我脫離關係。如果佢冇受咗人哋利益，佢就唔使驚打官司，就算告上法庭都係我嘅問題，同佢冇關㗎。係落我個名，又冇落佢嘅名，佢係冇法律責任。佢老人家就唔好怪佢，正式係眼又矇 ，耳又聾，佢而家可能俾人擺佈。咁所以我好想搞清楚呢樣嘢。如果電影公司想傾嘅話，就應該知會我。」

被問到梅媽現在身處可地？梅啟明沒好氣說：「佢而家喺醫院，佢根本係逃避。佢根本冇嘢，又話我激佢，根本我就冇激佢，而家佢仲住成千尺嘅套房。（有冇同梅媽聯絡？）我打俾佢唔聽。我相信佢受身邊嘅人擺佈。（剛才你話梅媽收咗人錢，所以要求你撤銷控告，呢個係你嘅揣測？）揣測還揣測，事實都有一部份。如果佢冇收咗人錢，佢點解會叫我唔好告？你個係一個點。（你有冇問梅媽點解唔告？）我有問，但佢冇答。（點解你咁唔聽你媽咪講呢？）我梗係唔聽啦！人係要正，無理由你唔啱我都要跟你行。阿媽又點啫。（阿媽唔需要尊重？）阿媽生我出嚟一件事。（梅媽幫咗你好多年！）幫咩我好多年呀！我有手有腳，佢係有幫過我。」

梅啟明爆梅媽每月生活費：佢一個月25萬，我只係攞2萬蚊咋

梅啟明亦回應自己不是貪財，更表示每月梅媽只給2萬生活費，根本不夠開支，他續說：「（你話開支大，係咪你大使？）2萬蚊我要供養仔女，而家我個仔幾叻幾巴閉，成續優秀，（你個仔咁叻，你有冇功勞？）我一路培養住佢。（你老婆話你冇理個仔喎！）我冇時間，我要搵食嘛！佢係咪石頭爆出嚟！（係咪你包二奶所以開支多咗呢？）嗱⋯包二奶呢你哋太過敏感喇，根本冇呢回事，而家人哋幫緊我，因為我唔夠開支，我唔係包二奶，講真我有咩本事包啫。（你背老婆有女朋友，你覺得冇唔啱嘅！）女朋友個個都有喇，（你冇離婚，但有女朋友！）係呀，我未離婚，我係有女朋友。佢係有叫過我過離婚，但我都無所謂。（但你未離婚有女朋友，咁樣對小朋友係咪唔係咁好！）我覺得冇樣，完全冇影響，根本我唔係去包。」訪問期間，附近有街坊報警指有人聚集，警方到場視察後離開。