楊丞琳狠撇「可愛教主」稱號　狠剪長髮大展中性魅力：就是時髦！

台灣女歌手楊丞琳出道多年以來造型百變，多年前更曾憑水母頭掀起新潮流。這位曾經的「可愛教主」其實早已不再愛留一頭長髮，反而更喜歡將頭髮愈剪愈短，集性感、中性魅力、冷艷於一身。
早前楊丞琳在Instagram公開自己的最新的髮型，將本來一頭的長髮狠心剪成Block cut大展中性魅力，而且由於頭髮曾經漂染過，因此上完莓果色後變成挑染效果：「它是近期非常流行的髮型，Block在英文中有『塊狀』之意，運用在髮型設計上就像是將髮絲切成塊狀一般的漸層，總之，就是時髦！但我個人認為沒有很好整理就是了，你們可以隨心情決定要勾耳後還是不勾，放瀏海或是不放，像照片中我呈現的效果一樣！」
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點擊回顧楊丞琳出道以來的變化：
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