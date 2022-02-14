Eric Kwok爆21年前拍拖趣史　呃葉佩雯有四個肛門竟信以為真？

Eric Kwok（郭偉亮）和太太葉佩雯（Grace）由拍拖、到現時已經結婚10年依然非常恩愛，今日（14日）正值情人節Eric Kwok卻沒有在Instagram公開兩人的閃光燈合照，而是以「另類放閃」方式慶祝情人節，自爆自己於拍拖一年的時候向20歲的Grace講大話表示自己有四個肛門，對方竟然單純到信以為真！



Eric Kwok和葉佩雯多年來依然sweet到羨煞旁人。（Instagram：@eric.kwok）

他發文表示自己對太太做過最瘋狂的一件事，就是21年前兩人拍拖一年正同居的時候，當時他從來沒有向Grace說過謊，因此自己說什麼對方都會相信，因此為了挑戰Grace的信任而講了一個大話：「我同佢講我有個好大好大嘅秘密，從來末講過俾其他人聽。我話我唔係有一個，唔係又兩個，而係有四個屎忽窿。呢件事糾纏咗好幾個月，每次我冇着褲嘅時候佢就話一定要望吓。我每次隱隱約約咁，佢又好似見到又見唔到。有一次佢話又好似見到有兩個，我就扮到更加無奈咁，但每次都冇俾佢睇曬，一拖就拖咗幾個月。件事越撲朔迷離，而我每次都堅持話係真嘅，佢就覺得越係真。隔咗一年佢真係相信我有四個屎忽窿。」

Eric Kwok大爆多年前葉佩雯傻傻相信自己講大話的故事。（VCG）

見到Grace竟然對這個如此荒謬的謊話信以為真，Eric Kwok決定要將謎底揭盅：「我就企佐（咗）喺張床上，剝咗條褲，俾佢檢查。佢興奮到不得了，聽咗成年嘅秘密終於可以親眼證實啦。佢塊面烏到好前，貼近我個屎忽，帶住副眼鏡擘大個口，好仔細咁檢查，就喺呢個1cm嘅距離，我咁啱又有喎，就放咗個好大嘅屁喺佢塊面上。」他笑言相信世上沒有人能夠在這麼近的距離隔着褲將一個很熱很熱的屁完全放在愛人的臉上：「記住Grace 當時係擘大個口，佢全部接收晒，呢件事一定記一世。」

Eric Kwok笑言葉佩雯一直都非常相信自己，四個屎眼的故事竟然信了一年才知道真相！（VCG）

自此之後，Grace為了報仇，經常在Eric Kwok熟睡時好幾次都會將自己的屁放在自己手上，然後揸成一個拳頭將那些屁放在他的鼻上：「當然對我嚟講，呢個報仇完全唔入流，不過最重要，都係佢舒服啲。啲咁私人嘅嘢我從來冇諗過可以同大家分享，因為Grace係絕對唔會俾我同大家講。我自己就覺得呢個故仔好震撼，如果有一日可以面世就好啦。」

Eric Kwok其實沒有四個屎眼，大家請放心。（Instagram：@eric.kwok）

果然時間能改變一切，現年已經42歲的Grace對於這件事已經變得非常豁達，批准Eric Kwok將這個故事公諸於世：「經過22年後，但真係豁達咗好多，睇開咗好多，幽默咗好多，人真係可以變，仲可以變好，呢樣嘢我先至覺得係最震撼，唔係我有四個屎忽窿。大家情人節快樂！」

雖然對Eric Kwok來講是非常甜蜜的故事，但網民則覺得實在太好笑太重口味，糖妹表示Eric Kwok真的非常非常壞，黃建東則表示「呢啲就真係真愛！」，方力申更留言直指「好核突」：「睇完，我一啲都唔覺得Sweet…我淨係覺得你哋sweet非常另類。我代入唔到囉！祝你地情人節快樂！」Eric Kwok回覆坦言：「我從來冇話過係sweet，只係話好震撼！」

葉佩雯上載兩人甜蜜照慶祝情人節。（Instagram：@graceip）

Grace發現老公將秘密爆出後嬲爆留言︰「你好大膽呀！竟然講出嚟！你今晚記得唔好瞓覺呀！我會送個有味嘅情人節禮物俾你，睇路呀。」她又笑言這件事實在太痴線，只怪自己當時太相信對方：「我諗我第時老人癡呆，都會記得呢件事！ 永世難忘！個股暖流噴喺塊面度 ，仲要係臭㗎，都係怪我太信你啦！」

+ 13