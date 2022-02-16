北京冬奧︱盤點十位高顏值運動選手　谷愛凌、車俊煥靚過藝人爆紅

2022北京冬季奧運會（下稱：北京冬奧）賽事正進行得如火如荼，除了各項比賽項目受到外界高度關心外，擁有高顏值的運動員們亦火速爆紅，例如代表中國的滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）、以及代表韓國的滑冰選手車俊煥亦因今屆冬奧一舉成名， 成為廣受愛戴的「國民運動員」。



韓國滑冰選手車俊煥和中國滑雪選手谷愛凌憑於比賽的出色表現和高顏值的外形受到喜愛， 成為廣受國民愛戴的「國民運動員」。（Getty Images）

事實上，在體育場上有不少運動員除了運動了得，同樣擁有極佳的外貌，亦有不少運動員成功憑借靚仔靚女樣能夠在一次的比賽中就成功在全球爆紅！現在為大家介紹以下十位外貌勝過偶像明星的運動員們，看看誰最合你的心水：

+ 25

北京冬奧︱22歲黃大憲奪金除口罩惹轟動 今屆必睇韓國小鮮肉選手