家族榮耀 | 熊黛林激動跪求楊茜堯　大爆三個小秘訣演好刻薄大嫂

無綫（TVB）現正熱播劇集《家族榮耀》，今晚（16日）講述熊黛林（飾演葉彩薇）娘家被揭出多年來在工程項目上偷工減料，馬氏總裁楊茜堯（飾演甄芯）堅持將偷工減料真相查個水落石出，並考慮控告熊黛林父親欺詐罪。熊黛林驚恐之下失去平日千金小姐的氣勢，口頭上求饒不果，憤而跪下哀求楊茜堯放過葉家，令楊茜堯嚇一大跳。



熊黛林（Lynn）今次於《家族榮耀》有別平日溫柔形象，飾演攻心計兼個性刻薄的大嫂。Lynn近日與戲中丈夫郭政鴻（飾演馬耀宗）接受TVB娛樂新聞台《Star Talk》訪問，表示曾擔心角色太刻薄而犯眾憎，她說：「我自己都驚呀其實。因為呢個大嫂講嘢好刻薄，完全唔理人哋嘅感受。佢覺得你冇錢呀，咁梗係嚟攞㗎啦！嗰啲表情好乞人憎，完全唔係我平時講嘢嗰種感覺嚟㗎！我就（諗），嘩！如果第一集出咗街，咪好多人會鬧我囉？好多人咪好憎我囉！點算呀！但去到後面就發現，佢唔係咁乞人憎嘅。」

Lynn接受TVB《Star Talk》訪問時透露有三個小秘訣提升刻薄感。（訪問截圖）

Lynn為求完美，她透露有三個小秘訣提升刻薄感，她說：「首先我覺得，呢啲千金小姐一定覺得高人一等，永遠個下巴西高啲嘅。同埋呢，我永遠唔會正眼望你，一定會睄吓你；同埋一定要反白眼，我好多反白眼嘅。」Lynn的小動作更獲現場工作人員稱讚超級可愛，她說：「一開始我覺得自己係咪好乞人憎，但唔係喎，現場嗰啲妹妹仔、工作人員睇完之後覺得好好笑呀！佢哋反而鍾意呀！我哋有個女仔導演佢話『你真係一個好可愛嘅八婆仔嚟。』」

睇睇Lynn如何演繹千金小姐三個小動作：

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