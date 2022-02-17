李日朗棄北上發展15年後重返TVB拍劇：價錢梗係會有唔同啦！

藝人李日朗（Don，前名：李逸朗）2015年憑獨特「哭腔」重新演繹陳慧嫻的經典歌曲《傻女》，在網絡爆紅，不過他沒有繼續留港發展。早年加入大潮流轉戰內地市場，亦積極直播「帶貨」。去年6月他宣布正式成為「順德人」，取得內地居住證，證件有效期為五年，當時更有許多內地網友歡迎他這位新順德人。



Don於去年6月宣布取得內地居住證，有效期為五年。（抖音截圖）

不過北上發展多年後，Don今年決定轉變模式，留港工作重振香港演藝事業。他受訪時解釋，由於已踏入40歲，到了一個男人關口，故此想安定下來，有個新開始。他又表示以往在內地工作，一年才見父母一次，故希望留港多陪伴家人。

Don於2015年曾憑獨特唱腔演唱《傻女》，在網絡一時惹起熱話。（《傻女》MV截圖）

Don回港發展的第一步便是重返無綫（TVB）拍劇，參演的首部電視劇便是即將開拍的《輕．功》。昨日（15日）他第一天回到TVB拍劇，他於小紅書上載在化妝間的自拍照，抒發15年後重返TVB工作的感受。

Don今日（16日）接受《香港01》訪問，他透露第一天在TVB工作，便遇上了許多熟悉的臉孔，他說：「琴日返到去第一時間就去服裝間、化妝間，遇返好多以前幫我化妝嘅姐姐。佢哋話掐指一算，對上最後一部電視劇已經係《十兄弟》，咁嗰部戲拍攝嘅時間好似係06、07年，即係我已經15年冇係TVB拍過新劇啦！」他又重遇老朋友郭晉安，並稱讚《愛·回家》劇組年輕成員充滿活力，他表示：「好開心，同佢（郭晉安）傾咗一陣間。見到好多年青人啦！見到《愛·回家》好年青、有活力嘅劇組。」

李日朗（Don）曾相約苑瓊丹一起接種新冠疫苗。（影片截圖）

談及人工，Don認為錢不是首要考慮因素，最大心願是希望香港觀眾重新接受、喜愛他，他說：「價錢梗係會有唔同啦！但我同公司講返嚟拍劇嘅時候，我都有講錢唔係第一嘅，最緊要係香港可以做返啲好嘅嘢，有返啲劇集，希望香港觀眾可以接受返我、喜歡我，呢個先係我最大目標囉！」問會否與TVB簽長約，Don則笑言決定權在公司手，「我諗呢件事係公司畀我，唔係我選擇嘅。咁到時先算啦，呢啲以後嘅嘢大家都唔知道。」

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