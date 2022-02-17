陳楨怡繼續被周子揚爆料　想要女一角色換簽十年TVB長約

陳楨怡（Celina）與周子揚的事件停不了！Celina早前被踢爆「一腳搭兩船」，本身有一位圈外男友Andy，卻被指瞞着Andy與「西貢地王之子」周子揚拍拖，雖然她與周子揚的拍拖證據不停被爆出，但Celina當時依然表示自己是單身。之後有傳媒訪問周子揚，他爆料指Celina經常於TVB「收兵」，對象包括前天堂鳥成員Lincoln、何超蓮前度黃俊豪（Jeremy）、韓國廣告男模、最近受力捧的林正峰和馮盈盈中性打扮女助手，多達五人，再加上Andy和周子揚，總共有七人與Celina拉上關係。

點擊下圖睇最新證據，26張足本聊天記錄：

+ 21

而Celina終於在本周二（15日）晚上於IG發文，開腔回應並作出道歉，她寫道：「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果。但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」

Celina發文道歉。（IG@celina_harto）

以為事件就咁告一段落？周子揚在昨日接受傳媒採訪，繼續爆料！首先他承認已經接受分手這個事實，認為自己對這段感情太過縱容，更勸陳楨怡不要辜負TVB對她的培訓。點解咁講？周子揚以手機截圖爆料，Celina與他傾續TVB約一事，Celina直言自己被TVB欺負，原來她想返內地發展，但TVB覺得如果想放重資源培訓一個藝人，應該要簽份十年長約，但Celina卻左推右推，想用一個「女一」位去換這份十年長約。

周子揚說Celina覺得十年太長，現在已經有五年約跟身，想在這段時期谷起知名度，然後過檔ViuTV或直接返內地發展，更指她現在因為於《廉政狙擊．黑幕》中夥拍男一王浩信後自信心大增，覺得自己不用再做閒角。

點擊下圖睇周子揚爆料相和Celina靚相

+ 93

同場加映：ViuTV大台理論｜十個電視劇集老土情節 廁所永遠有人偷聽

以下立即為大家列出十個電視劇集老土情節，點擊下圖睇詳情：