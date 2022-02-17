鐵拳英雄｜Hang機爆紅做返路人甲　關曜儁：始終我哋唔係力捧嗰啲

無綫（TVB）劇集《鐵拳英雄》剩下數集就會大結局，昨晚（16/02）講到眾人發現路向東（吳家樂飾）才是整件事的幕後黑手，身邊還出現了一位新角色跟班「飛哥」。大家是否覺得他熟口熟面？其實他就是憑《陀槍師姐2021》爆紅的「Hang機」關曜儁，隔了差不多一整年才重新出現於幕前，想不到他做回了「路人甲」角色。



觀眾一早估到路向東（吳家樂飾）一幕後黑手啦。（《鐵拳英雄》截圖）

關曜儁接受《香港01》訪問時，表示自己這一年都keep住都有工開，只是劇集大部份都安排在今年下半年播出，所以中間才出現了真空期。他說：「嚟緊有《痞子殿下》同《童時愛上你》，《童時愛上你》個角色戲份都多，定位同『Hang機』都有少少似，其實得到呢個角色都有啲機緣巧合。原本《童時愛上你》入面個角色係群戲角色，後尾改完劇本之後重戲咗，咁啱嗰時又播緊《陀槍師姐2021》，導演、PA同演員開完會傾過之後先決定用我。」

關曜儁只係出現兩集。（《鐵拳英雄》截圖）

他續說：「18，19年嗰時戲唔多，所以有角色做已經好感恩！」他自言，做演員平時努力，最起碼做到準時返工，就算是路人角色也好也要做好，演出角色不會一式一樣，而且要主動爭取演出機會說：「始終我哋唔係力捧嗰啲，做過好，遇到有『好位』監製先會搵你做。

關曜儁憑《陀槍師姐2021》的「Hang機」一角爆紅，他表示自己曾一度認為自己的演藝事業會從此起飛，但卻是無以為繼做回「路人甲」。他說：「一開始難受㗎，諗住真係有人搵，點知真係冇！《陀槍》之後會諗『點解公司唔畀機會』，但係好多前輩同我講呢行要靠不斷累積我先至諗通。而家唯有係做好本分，唔好每次都一樣，每次都要帶啲新嘢畀觀眾。」

關曜儁。（IG@leokwan）

為什麼肯keep住做「路人甲」？關曜儁笑言：「監製導演搵我做一兩場都OK！叫到我玩梗係唔會拒絕啦。我成日諗『唔知係咪嚟試我』『係咪推Job』，不過認真諗其實每個角色大定細都好，都可能係機會！」