鐵拳英雄｜唐詩詠突然「葉問上身」一個打十個　有網友封為女殺神

《鐵拳英雄》後期劇情超緊張！繼唐詩詠飾演的芊芊被設計殺害了小柔，眾叛親離的她，身邊除了有步青雲相信她是被陷害以外，幾乎所有人都認為她獸性大發、心狠手辣到處殺人！



唐詩詠在劇中飾演的芊芊，雖然愛貪小便宜，但本性善良心性不壞，在劇情前期一直都想著要找回自己失散多年的親人，在一次的追殺裡，芊芊意外解鎖了「八卦掌」的功夫，但她這八卦掌的功夫時好時壞，好幾次都讓自己身陷險境。

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因為這半吊子的八卦掌，芊芊常常被網友吐槽她的功夫是主角團最弱、最敷衍了事、也是最沒有睇頭的一位。然而當故事逐漸來到尾聲時，芊芊在路向東的利用下接連打傷了步青雲等人，還失控殺死了小柔！

看著芊芊的功夫，一掌打飛一個人，讓之前吐槽她功夫是全劇最弱的網友們都鬱悶了：「原本以為秘密修煉各門派絕技的路向東已經是全劇最大的bug了，沒想到芊芊開掛時瘋狂輸出六親不認，根本是女殺神上身啊！」

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看到芊芊在警局越獄時，不僅打飛了路向東和步青雲，而且還接二連三打傷了丁細鳳、連棘、夜來吉和步青心，最後還在一群員警的包圍下跳窗逃走，看見這一幕的你應該也會被芊芊「一個打十個」的氣場給震懾住了吧！

有網友推測芊芊之所以會發狂失控殺人，是因為體內有雙重人格所以失控殺人，但也有網友認為結合在第一集劇情裡，步天下和連震山因為路向東對兩人下藥導致他們互相殘殺的故事線來看，芊芊很有可能也是因為遭到路向東下藥而成為了「殺人機器」！

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