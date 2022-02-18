鐵拳英雄劇透｜陳山聰及時趕到　吳家樂一招打到佢懷疑人生

《鐵拳英雄》第28集劇透



《鐵拳英雄》上集講到，青雲（陳展鵬飾）為救芊芊（唐詩詠飾）與連棘（陳山聰飾）對峙，青雲使出向東（吳家樂飾）指點的功夫招式擊倒連棘。青雲被拘捕，將華僑社交付向東後，突然吐血倒下，被診斷出病入膏肓。連棘在醫院甦醒過來，赫然得悉福妹（姚子羚飾）危在旦夕……芊芊、青雲先後失去蹤影，向東呼籲華僑社眾人如見到二人即通知他與來吉（伍允龍飾）前往捉拿，多采（王子涵飾）若有所思。多采發現有人藉派米之名走私毒品，卻被捉個正着。華僑社眾人察覺多采失蹤，來吉有感多采可能遭遇不測，隨即趕往米倉。

陳展鵬兇多吉少！（《鐵拳英國》劇照）

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《鐵拳英雄》最新一集講到，芊芊突然失控襲擊細鳳（元秋飾）、青原（鄭世豪飾）、安娜（王君馨飾），青雲及時出現制止，芊芊回過神來，不知所措。安娜向青雲坦白過往在彭家其實另有所圖，以及敬祖（黎振燁飾）之死的真相……連棘和福妹再次大難不死，對走私毒品的主謀有所眉目，與來吉到貨倉打算燒毀毒品，主謀聯同耀龍（敖嘉年飾）、佐治現身。雙方一輪打鬥，連棘發現向東竟然會詠春，立即被嚇到魂飛魄散，連棘、福妹與負傷的來吉逃出。青雲、連棘聯手對付佐治，並使計得知藏毒之地，讓福妹、芊芊等搶走毒品。

詠春打詠春！（《鐵拳英國》劇照）

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