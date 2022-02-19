前AV女優戶田真琴轉戰大銀幕　揭日本新型援交爸爸活背後社會問題

【戶田真琴／爸爸活戀愛方程式／援交】超人氣AV女優戶田真琴在電影《爸爸活：戀愛方程式》展現驚人的按摩技巧，服務許多客人們，讓大叔、契爺們拜倒在她的「手技」之下。該片也透過女性與有能力的男性共度時光，從而獲得獎勵，真實描繪現代日本年輕女性「認契爺」社會問題。



《爸爸活：戀愛方程式》劇情中描述任職於頭皮按摩店的杏花（戶田真琴 飾），隨著客人指名服務的次數增加，事業漸漸走向上坡。就在看似一切順利之時，她的同居男友純哉卻打算透過外匯投資一獲千金，加上母親揮霍無度，杏花的經濟頓時陷入危機。

【圖輯】戶田真琴展現驚人手技！點圖放大看《爸爸活：戀愛方程式》預告👇👇👇

+ 9

某日，別間店的人氣按摩師弘美來到杏花任職的店工作，行事高調又愛推銷的弘美在這裡卻無法順利發展。弘美向杏花請教待客之道，作為回報，弘美告訴杏花能夠快速增加收入的方法，讓杏花開始有了不同的視野。

身材嬌小、長相甜美的人氣AV偶像戶田真琴，出道當時以「19歲的處女」作為宣傳標語讓她獲得高度關注，他曾在2018年連續拿下AV界奧斯卡「DMM成人大賞話題獎」、「粉紅電影大賞新人女優獎」及「成人廣播獎女優獎」。

【圖輯】點圖放大看更多戶田真琴IG照片👇👇👇

+ 9

除了AV女優之外，她還是個文青才女，現在也同時擔任專欄作家。但她卻在2021年底投出震撼彈，就是即將在一年後從AV女優的身分退休。她表示：「我想記錄在宣布引退之前我無法表達的各種情緒，我也想寫一本關於我職業生涯最後一年迄今為止所做的事情的書。」引退消息一出讓許多粉絲感到可惜，但想必她將以不同面貌再出現在大家面前。

【同場加映】疫情下日本女性被迫下海 婦無奈瞞夫援交 女大生為償還學貸賣身

【圖輯】無處可去的女性們 女學生媽媽離世唯有賣身還債（點圖了解更多👇👇👇）

+ 4

【圖輯】兩孩媽媽逼於無奈援交 疫情下客人要求再過分也要啞忍（點圖了解更多👇👇👇）

+ 4

延伸閱讀：

納豆因病告假到5月 製作單位：會找代班但絕不換人

小S揪人夫男星進摩鐵！開房間內幕曝光「恥度破表」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】