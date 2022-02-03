阿富汗唯一AV女優　背棄家庭與宗教　遭親父買兇追殺

人稱「阿富汗唯一AV女優」的 Yasmeena Ali ，與家人逃出塔利班統治後，前往英國生活，卻因為受不了父母嚴格管教而離家，放棄宗教信仰，進軍情色產業。近日她在Podcast節目批評塔利班政權，受到媒體矚目。



Ali 於1993年出生在喀布爾（Kabul）。她在塔利班的壓迫統治下生活多年後，2000年初，與家人接受庇護，前往英國生活。根據《多倫多太陽報》（Toronto Sun）的報道，她的父親在英美兩國與中東作戰時，為兩國的軍隊提供翻譯服務，因此遭到英國庇護。但Ali在嚴格的穆斯林家庭長大，就算搬到英國，她依然感到喘不過氣。

阿富汗唯一一位AV女優 Ali的性感照片。 （點擊放大瀏覽）▼▼▼

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綜合外媒報導，Ali 在青少年時期逃出家裏，與猶太人攝影師 David Cohen 結婚。她放棄宗教信仰，展現出性感的一面，搖身一變成為AV女優。2020年，Ali 的名字躍上報導頭條。因為她的父親和表親認為她進軍情色產業的行為，為整個家族「蒙羞」，企圖雇用殺手殺害她。幸好計畫沒有成功，兩人被逮捕。她表示她已經跟家人斷絕關係，因為他們自幼就灌輸她恐懼的觀念，像是上帝、地獄和懲罰。

不久前，她曾在播客節目的採訪中抨擊塔利班。她稱塔利班為一群「偽君子」，認為他們絕對看過她拍的色情片，但不會喜歡，因為他們不希望阿富汗女性跟色情產業有所牽扯。她也認為性壓抑的社會，往往對性特別迷戀。舉例來說，如果調查A片流量來源，會發現流量最高的區域主要是中東國家和印度。她同時也表示，自己絕對被塔利班盯上了，但他們不是唯一將她視為眼中釘的阿富汗人。

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