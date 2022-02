怪奇物語｜第四季分上下部推出將於5.27回歸　4款海報終極曝光

等了又等,Netflix終於宣布劇迷期待已久的《怪奇物語》(Stranger Things)第四季將會一分為二推出,上半部即將在5月27日上架,下半部則在7月1日回歸,並發布了4款全新海報!

監製、導演兼創作人Duffer Brothers,透過Netflix官方Instagram發表公開信,解釋為何要將第四季分開上下部推出:「九本劇本、超過八百頁的台詞、將近兩年拍攝時間、數千顆視覺特效鏡頭,加上幾乎兩倍的片長,《怪奇物語》第四季可說是至今最具挑戰性,但拍起來最有成就感的一季。參與其中的所有人員,都對成果深感驕傲,更迫不及待想與所有粉絲分享。有鑑於今季內容較以往長很多,也為了不讓粉絲久等,第四季將分成兩輯播出,分別於5約27日和五週後的7月1日上線。以上就是我們為粉絲獻上的好消息!第四季即將面世,精彩程度絕對更勝以往!」

Duffer Brothers表示第四季並不是最終季。(IG/@strangerthingstv)

去年11月Netflix公開了9集的名稱,包括:The Hellfire Club、Vecna’s Curse、The Monster and The Superhero、Dear Billy、The Nina Project、The Dive、The Massacre At Hawkins Lab、Papa及The Piggyback,不過今次Duffer Brothers並沒有透露如何分上下部。兩人具體交代了《怪奇物語》的劇情發展去向,指第四季並非最後一季:「七年前,我們策劃《怪奇物語》的完整故事架構時,便預計要做四到五季的內容。事實證明,四季的篇幅無法容納如此龐大的故事,但天下無不散之筵席,粉絲將在第四季中看到各綫劇情漸漸收尾,第四季為倒數第二季,此劇將在第五季完美落幕。」