怪奇物語｜第四季分上下部推出將於5.27回歸　4款海報終極曝光

等了又等，Netflix終於宣布劇迷期待已久的《怪奇物語》（Stranger Things）第四季將會一分為二推出，上半部即將在5月27日上架，下半部則在7月1日回歸，並發布了4款全新海報！

監製、導演兼創作人Duffer Brothers，透過Netflix官方Instagram發表公開信，解釋為何要將第四季分開上下部推出：「九本劇本、超過八百頁的台詞、將近兩年拍攝時間、數千顆視覺特效鏡頭，加上幾乎兩倍的片長，《怪奇物語》第四季可說是至今最具挑戰性，但拍起來最有成就感的一季。參與其中的所有人員，都對成果深感驕傲，更迫不及待想與所有粉絲分享。有鑑於今季內容較以往長很多，也為了不讓粉絲久等，第四季將分成兩輯播出，分別於5約27日和五週後的7月1日上線。以上就是我們為粉絲獻上的好消息！第四季即將面世，精彩程度絕對更勝以往！」

Duffer Brothers表示第四季並不是最終季。（IG/@strangerthingstv）

去年11月Netflix公開了9集的名稱，包括：The Hellfire Club、Vecna’s Curse、The Monster and The Superhero、Dear Billy、The Nina Project、The Dive、The Massacre At Hawkins Lab、Papa及The Piggyback，不過今次Duffer Brothers並沒有透露如何分上下部。兩人具體交代了《怪奇物語》的劇情發展去向，指第四季並非最後一季：「七年前，我們策劃《怪奇物語》的完整故事架構時，便預計要做四到五季的內容。事實證明，四季的篇幅無法容納如此龐大的故事，但天下無不散之筵席，粉絲將在第四季中看到各綫劇情漸漸收尾，第四季為倒數第二季，此劇將在第五季完美落幕。」