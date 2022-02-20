鐵拳英雄．全劇評｜陳展鵬扮女人夠驚喜 淒美結局至少唔係BBQ

無綫（TVB）劇集《鐵拳英雄》，第1-29集全劇評、終極演員評核報告。



《鐵拳英雄》好睇嗎？《鐵拳英雄》大結局係點？《鐵拳英雄》人物關係是如何？《鐵拳英雄》打鬥場面如何？其實要用一篇劇評講完29集（或者30集）的劇情未必講得完。以一套武打戲掛帥的劇集，雖然未必個個演員都有如伍允龍(蔡李佛拳為第6代弟子)、元秋姐一樣的武功底子，但最起碼熒幕中看到，個個都似武林高手(唐詩詠爭少少啦...少少啫)並非完全以鏡頭遷就角度，或者隨便擺個pose再加上一大堆特效而拍攝出來。

真係操得好fit。（《鐵拳英雄》截圖）

在建構一個劇集世界觀之上，編劇或是監製亦有下過一番功夫。雖然主角的戲份被分散到其他配角身上，但同時間亦令唐仁街每個角色變得立體，從而令這個「唐仁街」變得真實，這個做法也是TVB劇集中少見的。

打戲先係重點。（《鐵拳英雄》截圖）

暴走式結局 全部人靠打針

雖然劇情去到後段劇情大暴走又出現不少漏洞，例如一支銀針近乎萬用，又可以催眠又可以令人功力大增、陳展鵬又是靠打強心針打贏吳家樂、王君馨竟然在臨死前才記得要向眾人講出吳家樂的弱等等，但這29集劇情亦稱得上是集緊張刺激，浪漫愛情、家庭友情於一身的好劇集。每條支線都有其獨特以及吸引之處，多位角色的發展也是跟故事推進而進行，愛情戲份也是不多不少，剛剛好，不會影響主線同時也令角色更為立體。

點解要成日着住套衫？（《鐵拳英雄》截圖）

換一個想法，現在的TVB正是缺乏了這些天馬行空、脫離現實兼抽離的意念。用廿多年前的套路去拍一套現代人睇的劇集，其實也不失為創意的一種。最起碼大家在「電視撈飯」之際能夠一邊睇一邊笑那些「立地通天砲」、「閻王三點手」的招式，也能討論一下為什麼出絕招前一定要大嗌招式名。劇集最終的目的也帶給人歡樂有大量觀眾討論和追看，，抽離一點似乎也沒什麼大問題。

有情人終成眷屬。（《鐵拳英雄》截圖）

交待劇情對白太多

劇集似乎也為配合觀眾似的，盡量透過角色的對白去講晒劇情的重要內容，例如「Final Boss」吳家樂明明有機會殺死所有人，就偏偏要講出自己的陰謀目的才打算動手，結果又被主角救返。種種特點加起來，整套劇集就十分有日式漫畫加上7，80年代港產武俠片的影子，當然如果劇集能在泰國取景，效果尤如唐詩詠「啪針」一樣，質感上升百倍，記得劇集原先打算出埠拍，但基於其他原因，留在電視城一條拍到爛嘅民初街完成整部劇，不過正如老一輩所講「睇故唔好駁故」，睇得開心有笑有淚就夠啦。

呢個結局就真係very good啦。（《鐵拳英雄》截圖）

夠晒浪漫。（《鐵拳英雄》截圖）

《鐵拳英雄》終極演員評核報告

老實說劇中出現的角色頗多，雖然稱不上是「重皮」大製作，於TVB古裝街拍攝令觀眾有一種熟悉而又十分抽離的異樣感覺，但還好劇本夠多轉折和高潮位，而且最重要的一點，戲份有平均分在幾位主角身上，甚至配角、綠葉都有十分多發揮空間。演員有空間表演就自然好睇！今次《鐵拳英雄》劇中大部份演員都做得相當好，但唯一美中不足的是由伍允龍飾演的夜來吉，想演成一個獃頭獃腦、戇直青年時就真的「過晒火」，反而變成一個「傻仔」。若然伍允龍將「傻仔」成份減多幾分就完美啦！

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