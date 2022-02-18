鐵拳英雄｜四大犯駁位超現實　一支銀針控制人腦堪稱未來科技

無綫（TVB）劇集《鐵拳英雄》明晚就是大結局，主角各人去向以及終極反派路向東（吳家樂飾）的下場亦會在這一集揭曉。雖則說劇情高潮不斷，令人睇到拍晒手半掌，但劇情愈靠後面就愈多「犯駁位」，就以昨晚（17/02）第27集為例，就有諸多不合常理，甚至近乎於奇幻小說才會出現的情節。



如果支針係超高科技產物，Elon Musk一定好有興趣。（《鐵拳英雄》截圖）

一支針可以控制人 科技勁過Elon Musk

劇情講錢芊芊（唐詩詠飾）之所以突然身懷武功，原來因為她自小受到路向東（吳家樂飾）訓練，後來才被派到唐仁街。當路向東需要錢芊芊替其殺人時，路向東就會用一根銀針刺入錢芊芊的頸部催眠她，而且錢芊芊動手時會進入「狂暴」狀態，功力大增，事後亦會完全記不起殺人時的記憶。問題是，到底這一根針是超高科技產物？還是某個穴位有特別功效？認真睇，其實錢芊芊被刺中的位置大有可能只是淋巴腺（扶突、天窗、天鼎穴）附近。即在現實生活中，吳家樂最多只可能幫唐詩詠通一通便，或者消一消胃氣，並不可能催眠到她。

刺個腦都仲make sense少少，刺條頸可以催眠真係唔知點解釋。（《鐵拳英雄》截圖）

成日着嗰件衫冇理由認唔到掛？估吓都知啦。（《鐵拳英雄》截圖）

劇中人物個個都有「臉盲症」？

睇慣美國Superman（超人）或者超級英雄片都知道，當超級英雄戴住幅眼鏡或者面罩時，無論是路人甲或者同事或者敵人甚至是每日都見的親人朋友，一律都不會認出那個超級英雄的真正身份。昨晚一集講到路見雪（王君馨飾）潛入醫院救人時遇到同一集團（路向東暗殺集團）派到的四大高手時，他們的第一句竟然是「你係邊個？」直到交手過幾招後，這幾位高手依然認不出路見雪。就算認不出，交手過幾招後，總該知道對方是什麼門派吧。四大高手唔會咁流掛？

四大高手唔會咁流掛？（《鐵拳英雄》截圖）

內力驚人。（《鐵拳英雄》截圖）

這個做法是錯的。（《鐵拳英雄》截圖）

金福妹死過返生即刻「識行識走」

最後一點，這個是常識，也是超過半數TVB劇集常犯的錯誤。第一點，上圖的心肺復蘇按壓方法是錯的，應該用一隻手指交錯包住另一隻手，在心臟以上即約肋骨和胸骨相接處下壓。劇中醫生個做法，好明顯係唔想救金福妹（姚子羚飾）！反而連棘（陳山聰飾）將左手放在金福妹的胸上的位置就較為靠近正確位置，不過手槌幾下是不是有效就十分成疑，而且金福妹被救醒後，又竟然可以行得走得兼打得，實在讓人嘖嘖稱奇！

還有，早些集數中，當步青雲（陳展鵬飾）昏迷時，錢芊芊（唐詩詠飾）用家用濕電當心臟起搏器使用，又竟然可以救醒步青雲。習武之人的身體構造真係異於常人？

又真係救到。（《鐵拳英雄》截圖）

純粹係畫面上好睇啲。（《鐵拳英雄》截圖）

每逢打戲必着黑色低胸緊身衫

不知道大家又有沒有發現，劇中三位女主角唐詩詠、王君馨和姚子羚每逢打鬥或者有殺人任務時，就算是日光日白，在唐仁街的大街小巷也好，都必定會着上一身特製的黑色低胸緊身衫。夜晚穿黑衣暗殺能夠理解，但在白天街坊面前着上這身裝扮真的正常嗎？而且點解又要一定要低胸呢？

着到咁厚唔熱咩？（《鐵拳英雄》截圖）

編審葉天成接受《香港01》訪問時，說：「冇咩特別原因，有少少似係佢哋嘅戰衣，同埋當年啲戲一樣，出去打就會着返套戰衣，一來好睇啲。呢個係監製設計嚟，二來表示（話畀觀眾知）佢哋去做嘢去戰鬥。個感覺係有啲抽離，純粹係畫面上好睇。即係等於以前黑玫瑰，蕭芳芳、陳寶珠或者女黑俠木蘭花咁，出任務唔想俾人知身份，不過我哋就演變得靚啲咁解。」