新冠肺炎｜張名雅有明顯病徵快速測試仍呈陰性　兩兒子初步確診

今日（19日）張名雅（Carat）在Instagram上載一段長文，分享自己過去幾天的經歷，原來是兒子Mario及Milo身體不適並出現了新冠肺炎變種病毒Omicron的病徵，但礙於檢測站人數眾多，需要等上多天才有結果，於是Carat為兒子進行快速測試，發現兩位兒子都呈陽性反應。

張名雅（Carat）在Instagram上載一段長文，分享自己過去幾天的經歷，（IG/@caratcheung）

隨後Carat亦出現喉嚨乾、乾咳、疲累、短暫記憶差等的情況，不過就是沒有發燒，但是自己與丈夫的快速檢測結果仍然是呈陰性反應，她接受《香港01》的電話採訪時表示：「不清楚兒子為何染疫，可能是家人從工作地點帶回來的」、「自己及丈夫已經打齊三針，做好了防疫措施，應該沒有什麼大問題」，而Carat一家人為了保障社會，所以正在進行家居隔離，在隔離期間亦有其他親友為他們送上物資，暫時沒有物資短缺情況出現。

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